Người phụ nữ Việt tử vong trong căn hộ tại Nhật: Phát hiện có nhiều dấu chân dính máu

Thế giới 16/10/2025 15:25

Chiều tối ngày 15/10, một người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam đã được phát hiện tử vong trong căn hộ của mình tại quận Nishi, thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ FNN, lúc 18h30 ngày 15/10, một người đàn ông Việt Nam đến đồn cảnh sát trình báo rằng anh đi làm về thì phát hiện thi thể vợ trong căn hộ ở tầng 14 tòa chung cư tại quận Nishi, thành phố Hiroshima. Người chồng mô tả "vợ tôi nằm gục trong vũng máu".

Nạn nhân là người Việt Nam, khoảng 30 tuổi, có vết thương trên đầu giống vết cắt. Căn phòng bị xáo trộn và có dấu chân dính máu.

"Tôi đã nghe thấy tiếng la hét, giọng phụ nữ, cùng những tiếng động khác. Tôi nghĩ họ đang xô xát, lúc đó khoảng 7, 8h sáng", một hàng xóm nói.

Người phụ nữ Việt tử vong trong căn hộ tại Nhật: Phát hiện có nhiều dấu chân dính máu - Ảnh 1
Cảnh sát phong tỏa lối vào tòa chung cư ở quận Nishi, Hiroshima - Ảnh: Chugoku Shimbun

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ TBS News, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nghi là vợ của người trình báo, nằm ngửa trên sàn nhà trong tình trạng chảy nhiều máu từ vùng đầu. Vết thương sâu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Các điều tra viên xác nhận nạn nhân còn sống vào sáng cùng ngày. Đội pháp y bắt đầu tiếp cận hiện trường từ sáng hôm nay. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ, điều tra theo hướng cướp, giết người.

Một cư dân cũ cho biết khu chung cư không có khóa tự động. "Mọi người có thể ra vào tự do. Tôi thực sự bị sốc".

