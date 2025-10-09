Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép

Thế giới 09/10/2025 12:27

Một phụ nữ 30 tuổi tại Trung Quốc đã bị khoét 57 hố trên tay sau khi thực hiện liệu trình tiêm “tan mỡ” tại một cơ sở thẩm mỹ không phép.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Sohu, hôm 5/10, người phụ nữ tên Lý, ở thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, đã đến một cơ sở giảm cân và làm đẹp để thực hiện liệu trình tiêm tan mỡ. Tại đây, Lý được tiêm hơn 100 mũi vào cả hai cánh tay. Tuy nhiên, không lâu sau, các vị trí tiêm bắt đầu có dấu hiệu bất thường, chai cứng rồi lở loét và mưng mủ trên diện rộng, khiến cô phải trải qua phẫu thuật cắt lọc vết thương, để lại 57 hố sẹo trên cả hai tay.

"Tôi không ngờ mong muốn làm đẹp lại khiến mình phải trả giá đắt thế này", cô Lý nói trong hối hận.

Cơ quan giám sát y tế địa phương đã vào cuộc, xác định cơ sở thẩm mỹ này không có giấy phép hoạt động và các nhân viên liên quan bị nghi ngờ hành nghề y trái phép. Điều tra ban đầu cho thấy sản phẩm mà Lý tiêm là một loại mỹ phẩm chỉ dùng để bôi ngoài da, không phải thuốc tiêm y tế.

Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép - Ảnh 1
Khoét 57 hố trên tay sau hơn 100 mũi tiêm ‘tan mỡ’ để thon gọn bắp tay

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Lý cũng không phải là trường hợp duy nhất của cơ sở làm đẹp trên. Hai phụ nữ khác cũng bị u hạt da nhiễm trùng ở vùng bụng, eo và hông sau khi tiêm "thuốc tan mỡ" tại cùng địa điểm và phải phẫu thuật cắt lọc vết thương.

Các nạn nhân cho biết họ được nhân viên tư vấn hứa hẹn sản phẩm này sẽ giúp giảm cân cấp tốc mà không cần ăn kiêng. Thậm chí, họ còn được mời gọi tham gia hệ thống để "vừa làm đẹp, vừa kiếm được tiền". Khi các nạn nhân chất vấn, nhân viên thẩm mỹ viện ban đầu phủ nhận việc tiêm và yêu cầu bằng chứng, nhưng sau đó đã thừa nhận khi đối mặt với video do cô Lý cung cấp.

Người bán sản phẩm hiện đã chi trả một phần viện phí cho các nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Tin vào việc ăn ếch sống có thể giúp "hấp thụ dương khí", giảm đau lưng, cụ bà ở Trung Quốc nhập viện vì nhiễm ký sinh trùng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm tan mỡ di chứng hậu tiêm tan mỡ Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 27 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Bệnh viện bốc cháy dữ dội giữa đêm, 6 bệnh nhân tử vong thương tâm

Bệnh viện bốc cháy dữ dội giữa đêm, 6 bệnh nhân tử vong thương tâm

Danh tính nữ ca sĩ 'máu lạnh' bạo hành con gái tử vong tại bệnh viện

Danh tính nữ ca sĩ 'máu lạnh' bạo hành con gái tử vong tại bệnh viện

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Nữ nghệ sĩ tử vong vì ngã trên sân khấu, 100 khán giả hoảng loạn

Nữ nghệ sĩ tử vong vì ngã trên sân khấu, 100 khán giả hoảng loạn