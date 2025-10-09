Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép

Một phụ nữ 30 tuổi tại Trung Quốc đã bị khoét 57 hố trên tay sau khi thực hiện liệu trình tiêm “tan mỡ” tại một cơ sở thẩm mỹ không phép.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Sohu, hôm 5/10, người phụ nữ tên Lý, ở thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, đã đến một cơ sở giảm cân và làm đẹp để thực hiện liệu trình tiêm tan mỡ. Tại đây, Lý được tiêm hơn 100 mũi vào cả hai cánh tay. Tuy nhiên, không lâu sau, các vị trí tiêm bắt đầu có dấu hiệu bất thường, chai cứng rồi lở loét và mưng mủ trên diện rộng, khiến cô phải trải qua phẫu thuật cắt lọc vết thương, để lại 57 hố sẹo trên cả hai tay.

"Tôi không ngờ mong muốn làm đẹp lại khiến mình phải trả giá đắt thế này", cô Lý nói trong hối hận.

Cơ quan giám sát y tế địa phương đã vào cuộc, xác định cơ sở thẩm mỹ này không có giấy phép hoạt động và các nhân viên liên quan bị nghi ngờ hành nghề y trái phép. Điều tra ban đầu cho thấy sản phẩm mà Lý tiêm là một loại mỹ phẩm chỉ dùng để bôi ngoài da, không phải thuốc tiêm y tế.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Lý cũng không phải là trường hợp duy nhất của cơ sở làm đẹp trên. Hai phụ nữ khác cũng bị u hạt da nhiễm trùng ở vùng bụng, eo và hông sau khi tiêm "thuốc tan mỡ" tại cùng địa điểm và phải phẫu thuật cắt lọc vết thương.

Các nạn nhân cho biết họ được nhân viên tư vấn hứa hẹn sản phẩm này sẽ giúp giảm cân cấp tốc mà không cần ăn kiêng. Thậm chí, họ còn được mời gọi tham gia hệ thống để "vừa làm đẹp, vừa kiếm được tiền". Khi các nạn nhân chất vấn, nhân viên thẩm mỹ viện ban đầu phủ nhận việc tiêm và yêu cầu bằng chứng, nhưng sau đó đã thừa nhận khi đối mặt với video do cô Lý cung cấp.

Người bán sản phẩm hiện đã chi trả một phần viện phí cho các nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

