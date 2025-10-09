'Nữ hoàng nhạc pop' Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Sao quốc tế 09/10/2025 14:18

Nữ ca sĩ nổi tiếng Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cô đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện để cấp cứu. Cha ruột và con trai của Quan Thục Di túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình.

Ngày 7/10, tờ ATVN đưa tin nữ ca sĩ Quan Thục Di đang trong tình trạng nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để cấp cứu.

Theo East Weekly, cha ruột và con trai của Quan Thục Di có mặt tại bệnh viện với vẻ mặt thất thần, đau buồn. Một số nhân chứng cho biết cậu con trai ngồi gục bên ngoài phòng bệnh, ôm gối bật khóc khiến nhiều người xót xa.

'Nữ hoàng nhạc pop' Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1

Nguồn tin cho hay bạn bè và người thân của nữ ca sĩ thay nhau túc trực suốt ngày đêm, không dám rời viện vì lo ngại tình hình có thể chuyển biến xấu bất ngờ.

Sau khi hay tin mẹ vào phòng cấp cứu, Quan Tuấn Hiền, con trai 23 tuổi của ca sĩ, đã vội vã từ Mỹ về Hong Kong. Tờ HK01 mô tả anh gục xuống ghế và khóc, hai tay ôm chặt đầu gối, vai run rẩy. Bên cạnh anh, ông ngoại vỗ về cháu cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngoài hai ông cháu, nhiều người thân và bạn bè của Quan Thục Di cũng đến bệnh viện thăm cô, dù chưa được vào phòng.

'Nữ hoàng nhạc pop' Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 2

Theo Sohu, tinh thần diva những năm gần đây không tốt. Sau vụ tự tử hụt 9 năm trước, cô sống kín tiếng. Các bài đăng trên mạng xã hội của cô thường khiến fan lo lắng. Một số nguồn tin nói cô từng mắc chứng rối loạn tâm thần.

 

Quan Thục Di là ngôi sao ca nhạc Hong Kong, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Thật khó yêu một người (nhạc Việt là ca khúc Tình như lá bay xa), Tan vỡ... Cùng Vương Phi, Na Anh, Quan Thục Di được đánh giá là giọng ca nữ tiêu biểu của nền âm nhạc Hong Kong. Cô có đời tư kín tiếng, làm mẹ đơn thân. Một số tin đồn cho hay cô từng có bạn trai ngoại quốc.

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư đã chính thức vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất trên nền tảng TikTok Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Thục Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Lưu Vũ Ninh phủ nhận 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Tướng môn độc hậu'

Lưu Vũ Ninh phủ nhận 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Tướng môn độc hậu'

Phía Từ Hy Viên tuyên bố kiện mẹ con Uông Tiểu Phi tới cùng

Phía Từ Hy Viên tuyên bố kiện mẹ con Uông Tiểu Phi tới cùng

Bạch Lộc bất ngờ thừa nhận 'không muốn bị ám ảnh về nhan sắc'

Bạch Lộc bất ngờ thừa nhận 'không muốn bị ám ảnh về nhan sắc'

Động thái gây tranh cãi của Ngu Thư Hân sau 2 tháng vướng ồn ào

Động thái gây tranh cãi của Ngu Thư Hân sau 2 tháng vướng ồn ào

Tài tử võ thuật nổi tiếng qua đời vì ung thư phổi ở tuổi 51

Tài tử võ thuật nổi tiếng qua đời vì ung thư phổi ở tuổi 51

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 12 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này

Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg

Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Phim của Dương Mịch, Tiêu Chiến được đánh giá có thành tích vượt trội tại CCTV

Phim của Dương Mịch, Tiêu Chiến được đánh giá có thành tích vượt trội tại CCTV