Nữ ca sĩ nổi tiếng Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cô đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện để cấp cứu. Cha ruột và con trai của Quan Thục Di túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình.

Ngày 7/10, tờ ATVN đưa tin nữ ca sĩ Quan Thục Di đang trong tình trạng nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để cấp cứu.

Theo East Weekly, cha ruột và con trai của Quan Thục Di có mặt tại bệnh viện với vẻ mặt thất thần, đau buồn. Một số nhân chứng cho biết cậu con trai ngồi gục bên ngoài phòng bệnh, ôm gối bật khóc khiến nhiều người xót xa.

Nguồn tin cho hay bạn bè và người thân của nữ ca sĩ thay nhau túc trực suốt ngày đêm, không dám rời viện vì lo ngại tình hình có thể chuyển biến xấu bất ngờ.

Sau khi hay tin mẹ vào phòng cấp cứu, Quan Tuấn Hiền, con trai 23 tuổi của ca sĩ, đã vội vã từ Mỹ về Hong Kong. Tờ HK01 mô tả anh gục xuống ghế và khóc, hai tay ôm chặt đầu gối, vai run rẩy. Bên cạnh anh, ông ngoại vỗ về cháu cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngoài hai ông cháu, nhiều người thân và bạn bè của Quan Thục Di cũng đến bệnh viện thăm cô, dù chưa được vào phòng.

Theo Sohu, tinh thần diva những năm gần đây không tốt. Sau vụ tự tử hụt 9 năm trước, cô sống kín tiếng. Các bài đăng trên mạng xã hội của cô thường khiến fan lo lắng. Một số nguồn tin nói cô từng mắc chứng rối loạn tâm thần.

Quan Thục Di là ngôi sao ca nhạc Hong Kong, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Thật khó yêu một người (nhạc Việt là ca khúc Tình như lá bay xa), Tan vỡ... Cùng Vương Phi, Na Anh, Quan Thục Di được đánh giá là giọng ca nữ tiêu biểu của nền âm nhạc Hong Kong. Cô có đời tư kín tiếng, làm mẹ đơn thân. Một số tin đồn cho hay cô từng có bạn trai ngoại quốc.

