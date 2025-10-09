Phía Từ Hy Viên tuyên bố kiện mẹ con Uông Tiểu Phi tới cùng

Sao quốc tế 09/10/2025 08:15

Bà Đặng Cao Tĩnh - luật sư đại diện Từ Hy Viên đã bất ngờ tuyên bố tiếp tục kiện mẹ con Uông Tiểu Phi tội phỉ báng, dù thân chủ đã mất.

Vào ngày 6/10 - sinh nhật Từ Hy Viên - bà Đặng đăng bài trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật, Hy Viên. Em biết không, ngoài việc là một ngôi sao, em còn có một danh hiệu trong lòng chị, đó là 'Khách hàng lý tưởng của luật sư'. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em luôn tuân thủ pháp luật, trung thực và công bằng. Em cũng đưa ra bằng chứng xác minh sự thật, tính hợp pháp và xác đáng của mọi lời khai, từ đó làm sáng tỏ mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhắm vào em. Dù em ở đâu, xin hãy tin rằng công lý sẽ chiến thắng!".

 

Vụ kiện của Từ Hy Viên vẫn đang được tiến hành. Trước khi qua đời, diễn viên đã ủy thác cho bà Đặng Cao Tĩnh ba vụ kiện: Kiện xâm phạm quyền danh dự đối với mẹ chồng cũ - doanh nhân Trương Lan; kiện xâm phạm quyền trên mạng đối với chồng cũ - Uông Tiểu Phi;

Tố cáo hình sự Trương Lan tội phỉ báng. Tháng 4/2025, chồng Từ Hy Viên - DJ Koo - và mẹ cô, bà Hoàng Xuân Mai, cùng công chứng giấy ủy quyền cho bà Đặng Cao Tĩnh tiếp tục đại diện họ trong ba vụ kiện.

Hiện tòa án Internet Bắc Kinh thụ lý vụ việc.

Phía Từ Hy Viên tuyên bố kiện mẹ con Uông Tiểu Phi tới cùng - Ảnh 1

Trước đó, ngày 6/9, luật sư Đặng đăng bài trên Weibo, cho biết gần đây "một số người xúc phạm và phỉ báng cố diễn viên Từ Hy Viên bằng những cách thức cực kỳ thô tục".

Luật sư cũng cho biết thêm, Trương Lan từng đến Cục Tư pháp để khiếu nại, với lý do "gia đình Từ Hy Viên chưa ủy quyền cho Đặng Cao Tĩnh đại diện vụ án". Luật sư khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, luật sư Đặng Cao Tĩnh cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về nội dung xét xử các vụ kiện của Từ Hy Viên. Luật sư nêu rõ, chính bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) - đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan tư pháp, vu cáo rằng “gia đình Từ Hy Viên chưa từng ủy quyền cho luật sư Đặng Cao Tĩnh” để làm mất uy tín của cô.

Người này khẳng định từng đại diện cố diễn viên trong 3 vụ kiện: hai vụ dân sự và một vụ hình sự, tất cả đều liên quan đến mẹ con Trương Lan - Uông Tiểu Phi.

Phía Từ Hy Viên tuyên bố kiện mẹ con Uông Tiểu Phi tới cùng - Ảnh 2

Theo luật sự, hiện tại, vụ kiện dân sự “Trương Lan xâm phạm quyền danh dự” vẫn đang được thụ lý, còn vụ hình sự đã ủy quyền làm thủ tục kết thúc. “Vụ này chưa từng mở phiên tòa chính thức, chưa có bản án nào được ban hành. Mọi lời đồn trên mạng rằng ‘đã xét xử và có phán quyết’ hoàn toàn là bịa đặt”, Đặng Cao Tĩnh nhấn mạnh.

Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin DJ Koo - chồng Từ Hy Viên - nhận thừa kế 216 triệu TWD nhưng không nhường lại cho mẹ vợ như đã hứa hồi tháng 2/2025.

