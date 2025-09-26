Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin DJ Koo - chồng Từ Hy Viên - nhận thừa kế 216 triệu TWD nhưng không nhường lại cho mẹ vợ như đã hứa hồi tháng 2/2025.

Tin đồn bùng lên sau khi bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên - đăng dòng trạng thái vào đêm khuya cách đây ít ngày: "Anh ta là kẻ nói dối và tôi thì ngu ngốc".

Nhiều khán giả nói họ thất vọng về DJ Koo, cho rằng hành vi của anh không đúng mực, trách anh tham lam, không làm tròn trách nhiệm người chồng, người con rể. Có khán giả kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra vấn đề phân chia tài sản thừa kế để đảm bảo công bằng. Ngược lại, một số người cho rằng DJ Koo là chồng hợp pháp của diễn viên nên việc anh được hưởng tài sản "là điều bình thường".

Hiện người trong cuộc chưa lên tiếng về vụ việc. DJ Koo đã dọn ra khỏi căn nhà sang trọng anh từng sống chung với Hy Viên và ít giao tiếp với nhà vợ.

Gần đây, anh bị bắt gặp đến mộ vợ ngồi cả ngày. Trong khi nhiều người khen anh thương vợ, một số chỉ trích anh vì trang phục như đồ ngủ, dáng ngồi bắt chéo chân, tác phong như đi cắm trại, "thiếu tôn trọng người đã khuất".

Trước đó, tối 6/2/2025, DJ Koo gửi thông cáo cho biết nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên. Nữ diễn viên qua đời vì biến chứng của bệnh cúm. Do cô không để lại di chúc, khối tài sản trị giá 650 triệu TWD được chia đều cho chồng - DJ Koo và hai con (mỗi người 1/3) - theo Luật Thừa kế.

Con số DJ Koo nhận được khoảng 216 triệu TWD. Phần tài sản của các con do cha ruột - doanh nhân Uông Tiểu Phi - quản lý.

