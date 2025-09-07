Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Sao quốc tế 07/09/2025 12:18

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước những tin đồn liên quan tới đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Từ Hy Viên từng ngoại tình, hay đã hai lần sảy thai trong thời gian ở bên DJ Koo, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Trước làn sóng dư luận, Đặng Cao Tĩnh - luật sư đại diện cho Từ Hy Viên - đã lên tiếng phủ nhận tin đồn: "Các hình ảnh chứng cứ lan truyền trên mạng đều là giả. Đây đều là tin thất thiệt nhằm bôi nhọ người đã khuất”.

Luật sư chia sẻ thêm: “Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Từ Hy Viên. Cô ấy là một người phụ nữ sống tuân thủ pháp luật, lương thiện và dũng cảm. Danh dự và nhân phẩm của cô phải được tôn trọng và bảo vệ”. Người này khẳng định sẽ có động thái pháp lý cứng rắn với những kẻ tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh dự cố diễn viên.

 

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên - Ảnh 1

Ngoài ra, luật sư Đặng Cao Tĩnh cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về nội dung xét xử các vụ kiện của Từ Hy Viên. Luật sư nêu rõ, chính bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) - đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan tư pháp, vu cáo rằng “gia đình Từ Hy Viên chưa từng ủy quyền cho luật sư Đặng Cao Tĩnh” để làm mất uy tín của cô.

Người này khẳng định từng đại diện cố diễn viên trong 3 vụ kiện: hai vụ dân sự và một vụ hình sự, tất cả đều liên quan đến mẹ con Trương Lan - Uông Tiểu Phi.

Theo luật sự, hiện tại, vụ kiện dân sự “Trương Lan xâm phạm quyền danh dự” vẫn đang được thụ lý, còn vụ hình sự đã ủy quyền làm thủ tục kết thúc. “Vụ này chưa từng mở phiên tòa chính thức, chưa có bản án nào được ban hành. Mọi lời đồn trên mạng rằng ‘đã xét xử và có phán quyết’ hoàn toàn là bịa đặt”, Đặng Cao Tĩnh nhấn mạnh.

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên - Ảnh 2

Từ Hy Viên là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Tên tuổi của cô gắn liền với các dự án như: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô tạm dừng đóng phim, lui về sống kín tiếng. Nữ diễn viên trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 con.

Tháng 2 vừa rồi, người thân của Từ Hy Viên xác nhận, nữ diễn viên qua đời trong chuyến du lịch tới Nhật Bản cùng gia đình. Cô được chẩn đoán mắc cúm và biến chứng thành viêm phổi nặng. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao Vườn sao băng khiến gia đình trải qua cú sốc tâm lý lớn và xáo trộn. 

Trong đó, chồng cô, DJ Koo, được xem là người chịu nhiều biến động tâm lý nhất. Từ khi vợ mất, anh thông báo dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Anh chưa có kế hoạch tái xuất và nói với bạn bè, khi nào chữa được nỗi đau tinh thần mới có thể trở lại làm việc. 

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

Theo truyền thông Đài Loan, Ngôn Thừa Húc một mình lái xe đến gặp vợ chồng Giả Vĩnh Tiệp và Vương Triệu Kiệt - bạn thân của Từ Hy Viên - tại Kim Bảo Sơn. Cả nhóm sau đó cùng nhau lên núi thăm mộ Hy Viên.

Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

