'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

14/08/2025

Theo truyền thông Đài Loan, Ngôn Thừa Húc một mình lái xe đến gặp vợ chồng Giả Vĩnh Tiệp và Vương Triệu Kiệt - bạn thân của Từ Hy Viên - tại Kim Bảo Sơn. Cả nhóm sau đó cùng nhau lên núi thăm mộ Hy Viên.

Ngày 13/8, Thừa Húc và một số bạn thân của Hy Viên cùng đến khu nghĩa trang tại Đài Bắc. 

Ngôn Thừa Húc đứng trước bia mộ của người quá cố. Anh cúi người nửa ngồi, tay chống lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ hồi lâu như đang trò chuyện với người bạn thân. Sau đó anh đứng dậy, lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Thấy vậy, Giả Vĩnh Tiệp nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh.

Sau khi xuống núi, Ngôn Thừa Húc mất kiểm soát cảm xúc khi đang dùng bữa tại một nhà hàng chay. Anh cúi đầu, vừa ăn vừa khóc, vẻ mặt buồn bã. Trên đường về, anh còn bị ghi hình khi quên nhấn xi nhan khi rẽ.

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên - Ảnh 1'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên - Ảnh 2

Khi nghe tin Từ Hy Viên qua đời, Ngôn Thừa Húc nói: "Cảm ơn gặp gỡ em ở năm tháng em vô ưu vô lo như một đứa trẻ. Em thường nói coi mỗi ngày là ngày cuối được sống, cần sống tận lực. Mong em đến thế giới khác, không có ưu phiền, tháng ngày bình yên".

 

Ngôn Thừa Húc từng là một trong những nam thần đình đám của Đài Loan đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng từ khi tham gia nhóm nhạc F4 và đặc biệt bùng nổ với vai Đạo Minh Tự trong bộ phim thần tượng Vườn sao băng năm 2001, đóng chính cùng Từ Hy Viên.

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên - Ảnh 3

Thành công vang dội của bộ phim giúp Ngôn Thừa Húc trở thành hình mẫu "nam thần thanh xuân" trong trái tim hàng triệu khán giả. Sau thời gian gắn bó với F4, anh phát triển sự nghiệp solo, vừa ca hát vừa đóng phim, ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Chỉ muốn dựa vào em, Lưu luyến không quên hay Lửa bóng rổ.

Những năm gần đây, Ngôn Thừa Húc sống kín tiếng và độc thân, tránh xa thị phi showbiz. Anh vẫn tham gia một số dự án nghệ thuật nhưng không xuất hiện quá dày đặc.

'Vườn sao băng' Ngôn Thừa Húc rộ nghi vấn hẹn hò nữ diễn viên hơn 21 tuổi

'Vườn sao băng' Ngôn Thừa Húc rộ nghi vấn hẹn hò nữ diễn viên hơn 21 tuổi

Mới đây, mối quan hệ thân thiết giữa nam diễn viên Ngôn Thừa Húc và đàn chị hơn 21 tuổi Trần Mỹ Phượng đang khiến truyền thông nghi ngờ.

