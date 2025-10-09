Thần Tài chỉ điểm, từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền vào như nước, LỘC trải đầy nhà, sống trong Vàng Son

Từ ngày 10/10 đến 20/10, Tam Hợp cục trợ mệnh giúp Thân thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những bạn làm việc mà phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói. Thiên Tài dự báo đường tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có lộc bất ngờ, tuy công việc có phần vất vả hơn nhưng bù lại sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ trong tay.

Cục diện Thổ sinh Kim cho biết tình cảm chính là điểm sáng trong ngày của bản mệnh. Người tính không bằng trời tính, đôi khi nhân duyên tốt đẹp lại đến vào lúc bất ngờ nhất nên hội độc thân được phép hy vọng. Người có gia đình thì có lộc từ con cái, nên động viên con nhiều hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 10/10 đến 20/10, nhờ có Thiên Ấn mà tuổi Mùi tìm được cảm hứng mới trong công việc, thoát khỏi tâm trạng ủ ê và sẵn sàng sáng tạo để khai mở những khả năng thú vị ở khía cạnh công việc, sự nghiệp của mình. Không những thế, bạn còn được nhận những chỉ dẫn khôn ngoan, nhanh hoàn thành được mục tiêu của mình hơn.

Kim - Thổ tương sinh cho thấy hạnh phúc có thực, những gì bạn mong muốn, ước mơ bao lâu nay cũng sẽ sớm trở thành hiện thực. Bạn nên cân bằng lại cuộc sống để sớm có thêm những kế hoạch tốt đẹp cho mình trong tương lai.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 10/10 đến 20/10, tuổi Sửu có Thực Thần hỗ trợ nên đường tài lộc cực kỳ rực rỡ, tiền về nhiều không đếm xuể, thích hợp để tiến hành đầu tư làm ăn. Con giáp này được quý nhân tạo ra những cơ may tài chính lớn đến bất ngờ.

Trong công việc, bạn cũng được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi. Các kế hoạch mà bạn chủ động đề xuất đều được cấp trên phê duyệt và đặt nhiều kỳ vọng. Tuy vẫn có kẻ ganh ghét nhưng vận trình cát khí vượng nên bản mệnh xử lý triệt để mọi hung hạn có thể gặp phải.

