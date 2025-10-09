Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có LỘC rơi trước cửa, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục, giàu có ngút ngàn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có LỘC rơi trước cửa, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục, giàu có ngút ngàn, tương lai huy hoàng khi bước qua tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Bước qua tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mão gặp Chính Ấn nên có phần cứng nhắc và chậm chạp nhưng không đến nỗi tệ. Bạn sẽ đòi lại được quyền lợi, công bằng trong công việc. Mão không thích cạnh tranh sân si nhưng ít ra bạn phải có chí lớn thì mới mong công việc có chuyển biến.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có LỘC rơi trước cửa, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục, giàu có ngút ngàn, tương lai huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc có dấu hiệu khả quan hơn nhờ Tam Hội cục trợ vận. Cái miệng nhanh nhẹn mang lại nguồn tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay, không lo thiếu thốn cho các khoản chi trong ngày.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tháng 9 âm lịch, Tam hợp nâng đỡ để tuổi Tỵ độc thân sớm tìm được một nửa như ý trong thời gian này. Trong khi đó những cặp đôi càng ngày càng hiểu và yêu thương, tôn trọng sự khác biệt của nhau, bớt đi những giận hờn, căng thẳng, thay vào đó là những giây phút êm đềm, hạnh phúc.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có LỘC rơi trước cửa, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục, giàu có ngút ngàn, tương lai huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Quan nâng đỡ mà con giáp tuổi Tỵ được là chính mình, có cơ hội để thể hiện năng lực, tránh được những sai lầm trong khi đối diện với khó khăn, trở ngại.

Con giáp tuổi Tuất 

Bước qua tháng 9 âm lịch, Lục Hợp tụ khí, vận trình công danh của người tuổi Tuất khá hanh thông, nhất là khi có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện càng thêm suôn sẻ, con giáp này dễ dàng đạt được thành công và thăng tiến không ngừng trên con đường sự nghiệp. 

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có LỘC rơi trước cửa, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục, giàu có ngút ngàn, tương lai huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc vượng phát, dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì bản mệnh đều được hưởng lợi, các nguồn thu nhập tăng lên đáng kể, thoải mái để chi tiêu mua sắm. Bản mệnh hoàn toàn có thể để dành tiền thực hiện các dự định ấp ủ từ lâu của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

