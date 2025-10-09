Một cửa hàng điện tử trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra cháy. Hiện Công an xã Phú Xuyên đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 9h30 ngày 9/10, tại cửa hàng bán đồ điện tử trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra cháy.

Lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng điện tử ở xã Phú Xuyên - Ảnh: VietNamNet

Nhân chứng cho biết, khi đang lưu thông bất ngờ phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ cửa hàng điện tử. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

"Lửa lan rất nhanh, cháy ngùn ngụt bên trong cửa hàng điện tử. Nhiều người cố gắng di dời tài sản bên trong cửa hàng nhưng bất thành", nhân chứng cho biết.

Khói đen dày đặc bốc ra từ cửa hàng bán đồ điện tử - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, công an xã cũng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy", ông Thản nói.

