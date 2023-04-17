Xôn xao tin Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên 'cắt đứt liên lạc', người trong cuộc nói gì?

Cụ thể, nam diễn viên cho biết từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Từ Hy Viên không tốt. Giữa cả hai cũng chưa từng xảy ra va chạm nào đến mức không nhìn mặt nhau như lời đồn thổi trên mạng. Anh và Từ Hy Viên đều kín tiếng về tình bạn của mình. Vì vậy, công chúng không biết cả hai vẫn vô cùng thân thiết.

Vào ngày 17/4, Ngôn Thừa Húc bác bỏ thông tin xảy ra bất hòa, cắt đứt liên lạc với Từ Hy Viên sau khi hợp tác trong bộ phim thần tượng kinh điển màn ảnh xứ Đài Vườn sao băng.

Bên cạnh đó, anh và Từ Hy Viên có cuộc sống riêng tư khác nhau. Vì vậy, họ thường không nói về chuyện này. Khi có dịp gặp gỡ, cả hai tâm sự về sự nghiệp, động viên lẫn nhau. Với Ngôn Thừa Húc, Từ Hy Viên là nữ nghệ sĩ ấm áp, biết quan tâm và khích lệ bạn bè.

Ngoài ra, Ngô Thừa Húc chia sẻ, thời điểm tham gia show truyền hình Anh trai vượt mọi chông gai, anh và Từ Hy Viên đã có một cuộc gọi dài nhiều tiếng. Sau cuộc nói chuyện với đồng nghiệp thân thiết, Ngôn Thừa Húc giải tỏa được áp lực, xem cuộc thi là cuộc chơi và cho phép bản thân trải nghiệm điều mới lạ.

Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc đều thành danh nhờ bộ phim Vườn sao băng (2001). Khi ấy, Từ Hy Viên thủ vai Sam Thái, cô gái nhà nghèo mạnh mẽ kiên cường được 2 chàng công tử nhà giàu theo đuổi. Kết thúc phim, cô có kết thúc tốt đẹp với Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc). Ngay sau đó, bốn anh chàng điển trai hào hoa trong nhóm F4 cùng cô gái kiên cường Sam Thái đã trở thành hiện tượng gây sốt khu vực châu Á. Dù sau này Vườn Sao Băng nhiều lần được làm lại nhưng phiên bản do Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc đóng chính vẫn được coi là tượng đài khó lòng lật đổ.

Hiện tại, hai diễn viên có cuộc sống, sự nghiệp trái ngược. Ngôn Thừa Húc chưa kết hôn. Ngoài ra, anh vẫn tiếp tục diễn xuất đồng thời bắt đầu sự nghiệp ca hát khá thành công. Tuy nhiên khi dòng phim thần tượng xứ Đài rơi vào thoái trào, anh phải chuyển hướng sang đóng phim tại Trung Quốc đại lục.

Trong khi Từ Hy Viên đã rút khỏi showbiz. Cô có hai cuộc hôn nhân ồn ào với doanh nhân Uông Tiểu Phi và người chồng hiện tại Koo Jun Yup.