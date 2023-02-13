Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích

Sao quốc tế 13/02/2023 17:37

Bài đăng mới đây của Ngôn Thừa Húc đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng, cho rằng anh chàng đang "thèm khát sự chú ý".

Cách đây không lâu, Ngôn Thừa Húc đã đăng tải lên Weibo của mình một bài viết với nội dung: "Con tôi sắp chào đời". Chia sẻ của anh chàng khiến khán giả không khỏi xôn xao khi cho rằng nam tài tử thật sự sắp kết hôn hoặc sinh con.

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích - Ảnh 1

Tuy nhiên, sự thật là không có một đám cưới hay đứa bé nào cả mà thực ra chỉ là lời thoại trong bộ phim mới của Ngôn Thừa Húc - The Forbidden Flower. Chính vì vậy, Ngôn Thừa Húc đã khiến nhiều người tức giận với phát ngôn của mình, họ buộc tội anh chàng là một kẻ "thèm khát sự chú ý", lừa gạt khán giả bằng các nội dung giật gân.

Một cư dân mạng bình luận: "Anh ấy đang cố gắng tạo sự cường điệu cho bộ phim mới của anh ấy, nhưng đây là một cách làm quá phản cảm". Trong khi một người khác nói: "Muốn chúc mừng anh nhưng hóa ra đó lại là một trò đóng thế công khai. Điều đó thật khó chịu!".

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích - Ảnh 2
Bộ phim The Forbidden Flower của Ngôn Thừa Húc được ra mắt trước valentine năm nay một ngày - Ảnh: Internet

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Ngôn Thừa Húc đang "ké fame" từ hàng loạt tin kết hôn của người nổi tiếng khác trong thời gian gần đây. Đây được xem là một việc làm không đứng đắn, nhất là khi anh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong xã hội.

Trước loạt ồn ào trên, Ngôn Thừa Húc đã bình luận vào chính bài đăng kia của mình một đường link dẫn đến MV mới của anh kèm với lời nhắn: "Nhân viên của chúng tôi nói với tôi rằng cách tôi đăng bài không phù hợp và yêu cầu tôi đính kèm liên kết tới MV. Xin lỗi".

Nói năng mập mờ, Ngôn Thừa Húc phải lên bài xin lỗi sau khi nhận về loạt chỉ trích - Ảnh 3

Ngôn Thừa Húc sinh năm 1977 và hiện tại vẫn chưa lập gia đình trong khi các người bạn lẫn bạn gái cũ của anh đều đã yên bề gia thất. Trong một chương trình được phát sóng vào năm 2022, anh từng chia sẻ hy vọng bản thân sẽ sớm ngày kết hôn và có con.

"Sẽ rất tuyệt nếu được du lịch, cắm trại cùng bạn đời. Tôi thấy bạn bè thay đổi tốt hơn sau khi cưới. Vì vậy, tôi cũng muốn bắt kịp nhịp sống của họ và tận hưởng sự lãng mạn bên gia đình." - Ngôn Thừa Húc tâm sự.

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