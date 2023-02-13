Quân Tử Minh của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long 'lọt vận đen' khó giải, có liên quan đến Trần Phi Vũ?

Những tưởng không thể lên sóng do showbiz Trung Quốc hạn chế các tác phẩm đam mỹ, nhưng Quân Tử Minh đã đột ngột "quay xe" khiến khán giả bất ngờ. Không kèn không trống, không báo trước, Quân Tử Minh đăng tải một lần 10 tập vào 30/1 vừa qua.

Được biết, để qua cửa kiểm duyệt, Quân Tử Minh đã chỉnh sửa các yếu tố đam mỹ và hướng bộ phim về trinh thám, phá án. Quân Tử Minh được khen về bối cảnh đẹp mắt và được đầu tư, thiết kế công phu, khéo léo. Nội dung bộ phim khá hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên đa số mượt mà.

Việc Quân Tử Minh thuận lợi phát sóng, khán giả chưa kịp vui mừng thì bộ phim liên tiếp rơi vào tình cảnh trớ trêu. Theo đó, phim có lịch phát sóng vô cùng chớp nhoáng, chiếu nhanh chỉ trong 3 tuần, vậy mà, vận đen cứ mãi đeo bám khi mỗi tuần đều có tin tức bùng nổ toàn mạng lấn át cả bộ phim.

Ở tuần đầu tiên phát sóng, việc Hồ Ca công khai kết hôn sinh con gái đã tạo nên "làn sóng" bùng nổ mạng xã hội. Tiếp theo đến phải kể đến sự việc "hot" không kém là Đổng Khiết và Phan Việt Minh hòa giải cũng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.

Đỉnh điểm nhất, là màn lộ ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ cùng một hotgirl mạng vừa mới đây đã đưa những từ khóa liên quan đến "thái tử Cbiz" cũng đang "bạo tím" trên hot search Weibo. Sự việc này cũng làm cho bộ phim Quân Tử Minh "chìm nghỉm" giữa bão drama, đặc biệt hôm nay lại là ngày chiếu tập cuối của phim. Không ít khán giả đã tỏ ra tiếc nuối cho một bộ phim hay và đáng xem như Quân Tử Minh.

Trần Phi Vũ lộ ảnh cùng hotgirl mạng là sự việc bùng nổ trên các trang mạng xã hội hôm nay.

Nội dung Quân Tử Minh xoay quanh Lan Giác (Tỉnh Bách Nhiên) - Lễ bộ thị lang bên ngoài thông minh, nho nhã, nhưng bên trong lại cất giấu nhiều bí mật liên quan đến người cha bị kết tội phản tặc và quá khứ trưởng thành cực nhọc. Lan Giác luôn hành động cẩn trọng, bày mưu tính kế để có thể tìm ra sự thật về vụ án oan của cha mình.

Một lần, Lan Giác tình cờ gặp Trương Bình (Tống Uy Long), một chàng trai mồ côi lên kinh thành bán mì đợi ngày thi cử, tính tình bộc trực ngay thẳng, đam mê phá án. Sự ngây thơ và bộc trực của Trương Bình đã làm rối loạn kế hoạch được sắp xếp của Lan Giác. Do đó, ban đầu cả hai rất cảnh giác với đối phương, Lan Giác thấy Trương Bình quá ngây thơ, còn Trương Bình lại thấy Lan Giác quá phức tạp.

Dần dần, trải qua nhiều vụ việc, Lan Giác và Trương Bình tin tưởng nhau hơn, thân thiết, phối hợp ăn ý. Cả hai hỗ trợ, học hỏi ưu điểm của đối phương, cùng nhau giải mã những vụ án bí ẩn đang diễn ra xung quanh và tìm ngược về những bí mật kinh hoàng trong quá khứ.