Mẹ của Trần Phi Vũ từng chi tiền để 'bịt miệng' lùm xùm tình ái của con trai nhưng không thành

Sao quốc tế 13/02/2023 14:15

Trần Phi Vũ và bạn gái hot girl mạng đã hẹn hò từ năm 2021. Do đó, mẹ của nam diễn viên - Trần Hồng cũng đã biết chuyện hẹn hò của con trai.

Vào ngày 13/2, blogger có tên "Quay phim siêu năng Dương Dương" đã bất ngờ tung loạt ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ và bạn gái Diệc Lâm.

Cụ thể, các bức ảnh này được cô gái chụp lại khi người đàn ông đang ngủ say. Dựa trên đặc điểm khóe miệng và tai, công chúng cho rằng thanh niên trong ảnh chính là Trần Phi Vũ. Cặp đôi đã  hẹn hò từ năm 2021. Cả hai nhiều lần ra vào khách sạn ở Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc).

Mẹ của Trần Phi Vũ từng chi tiền để 'bịt miệng' lùm xùm tình ái của con trai nhưng không thành - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Diệc Lâm là sinh viên trường Thanh Hoa, sau đó gia nhập ngành giải trí. Cô vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt của Trần Phi Vũ, và từng nhiều lần theo chân nam diễn viên đến các sự kiện để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, đáng chú ý là hot girl mạng này đã kết hôn. Đồng thời, loạt ảnh của Trần Phi Vũ bị lộ là do chồng của Diệc Lâm bán cho blogger.

Liên quan đến vụ việc trên, không ít người còn thông tin rằng nữ diễn viên Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ đã chi 2 triệu NDT (292.000 USD) để ém nhẹm scandal tình ái của con trai nhưng không thành công. Phía Trần Phi Vũ hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ lùm xùm. 

Mẹ của Trần Phi Vũ từng chi tiền để 'bịt miệng' lùm xùm tình ái của con trai nhưng không thành - Ảnh 2

 

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng. Tài tử có bệ đỡ nghệ thuật nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, xuất thân cũng là cản trở lớn với Trần Phi Vũ. Ngay từ khi mới bắt đầu con đường diễn xuất, Trần Phi Vũ đã vấp phải định kiến và bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". Khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội.

Mẹ của Trần Phi Vũ từng chi tiền để 'bịt miệng' lùm xùm tình ái của con trai nhưng không thành - Ảnh 3

Năm 2022, danh tiếng Trần Phi Vũ lên cao, vào top sao trẻ tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ nhờ thành công với vai diễn Lý Tuân trong tác phẩm Chiếu sáng anh, sưởi ấm em.

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con?

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con?

Sau khi loạt ảnh "giường chiếu" bị lộ, nhiều cư dân mạng xứ Trung đã tìm kiếm được những thông tin liên quan đến bạn gái của Trần Phi Vũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trần Phi Vũ hẹn hò Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu Trần Phi Vũ lộ ảnh nóng sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con?

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con?

'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm?

'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm?

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân

Fanclub Trần Phi Vũ bất ngờ tố đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì mập mờ phiên vị của nam diễn viên

Fanclub Trần Phi Vũ bất ngờ tố đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì mập mờ phiên vị của nam diễn viên

Fan hâm mộ bức xúc khi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bị đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà lợi dụng

Fan hâm mộ bức xúc khi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bị đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà lợi dụng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng