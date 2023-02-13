Mẹ của Trần Phi Vũ từng chi tiền để 'bịt miệng' lùm xùm tình ái của con trai nhưng không thành

Trần Phi Vũ và bạn gái hot girl mạng đã hẹn hò từ năm 2021. Do đó, mẹ của nam diễn viên - Trần Hồng cũng đã biết chuyện hẹn hò của con trai.

Vào ngày 13/2, blogger có tên "Quay phim siêu năng Dương Dương" đã bất ngờ tung loạt ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ và bạn gái Diệc Lâm. Cụ thể, các bức ảnh này được cô gái chụp lại khi người đàn ông đang ngủ say. Dựa trên đặc điểm khóe miệng và tai, công chúng cho rằng thanh niên trong ảnh chính là Trần Phi Vũ. Cặp đôi đã hẹn hò từ năm 2021. Cả hai nhiều lần ra vào khách sạn ở Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Diệc Lâm là sinh viên trường Thanh Hoa, sau đó gia nhập ngành giải trí. Cô vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt của Trần Phi Vũ, và từng nhiều lần theo chân nam diễn viên đến các sự kiện để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, đáng chú ý là hot girl mạng này đã kết hôn. Đồng thời, loạt ảnh của Trần Phi Vũ bị lộ là do chồng của Diệc Lâm bán cho blogger.

Liên quan đến vụ việc trên, không ít người còn thông tin rằng nữ diễn viên Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ đã chi 2 triệu NDT (292.000 USD) để ém nhẹm scandal tình ái của con trai nhưng không thành công. Phía Trần Phi Vũ hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ lùm xùm. Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng. Tài tử có bệ đỡ nghệ thuật nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, xuất thân cũng là cản trở lớn với Trần Phi Vũ. Ngay từ khi mới bắt đầu con đường diễn xuất, Trần Phi Vũ đã vấp phải định kiến và bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". Khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội. Năm 2022, danh tiếng Trần Phi Vũ lên cao, vào top sao trẻ tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ nhờ thành công với vai diễn Lý Tuân trong tác phẩm Chiếu sáng anh, sưởi ấm em.

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con? Sau khi loạt ảnh "giường chiếu" bị lộ, nhiều cư dân mạng xứ Trung đã tìm kiếm được những thông tin liên quan đến bạn gái của Trần Phi Vũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-cua-tran-phi-vu-tung-chi-tien-e-bit-mieng-lum-xum-tinh-ai-cua-con-trai-nhung-khong-thanh-555367.html