'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm?

Sao quốc tế 13/02/2023 12:16

Vào ngày 13/2, cư dân mạng xứ Trung "sốt xình xịch" trước loạt ảnh Trần Phi Vũ "ngủ" cùng một cô gái được cho là hotgirl mạng xã hội.

Trần Phi Vũ hiện đang là cái tên được yêu thích và nhận được sự quan tâm đông đảo trong làng giải trí Hoa ngữ. Với danh xưng "nam thần thế hệ mới', xuất phát điểm danh giá cùng vẻ ngoài điển trai, anh sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi trên Weibo. Đây là con số đáng mơ ước đối với nghệ sĩ mới. Mỗi bài đăng của Trần Phi Vũ đều thu hút nhiều chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, blogger "Siêu Năng Nhiếp Ảnh Dương Dương" bất ngờ tung ảnh thân mật trên giường của đôi trai gái được cho là Trần Phi Vũ và một nữ hot girl mạng. người này còn cho biết hai người đã ở bên nhau từ năm 2021, còn từng nhiều lần thuê phòng với nhau ở Trường Sa (Hồ Nam).

'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 1'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 2'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 3'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Blogger này còn cho hay so sánh các nốt ruồi trên tai và khoé miệng của nam sinh trong ảnh rất giống với Trần Phi Vũ, hình ảnh trong khách sạn cũng khá giống với hình ảnh khách sạn ở Trường Sa có trên mạng.

Ngay sau khi loạt ảnh được tung công khai, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và bàn tán xôn xao về sự việc này. Hiện tại, phía Trần Phi Vũ vẫn chưa lên tiếng về ồn ào tình cảm lần này.

'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 5'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 6

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng. Tài tử có bệ đỡ nghệ thuật nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án phim ảnh. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,88 m, Trần Phi Vũ còn thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá. Tuy nhiên, xuất thân cũng là cản trở lớn với Trần Phi Vũ.

Ngay từ khi mới bắt đầu con đường diễn xuất, Trần Phi Vũ đã vấp phải định kiến và bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". Khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội. Song, thái độ chăm chỉ của Trần Phi Vũ nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng nam diễn viên rất có quyết tâm thi đỗ và theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc.

'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm? - Ảnh 7

2 vai chính đầu tay của nam thần 10X là Đoàn Bách Văn trong phim Bí quả và Ninh Khuyết trong phim Tương Dạ. Tháng 9 năm nay Trần Phi Vũ và Lưu Hạo Nhiên gây xôn xao khi cùng xuất hiện trong Tôi và tổ quốc của tôi với tạo hình vất vả. Đặc biệt, thành công của phim "bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa" đã giúp Trần Phi Vũ phần nào chứng tỏ năng khiếu. 

Sánh đôi cùng Trần Phi Vũ trong sự kiện, 'em gái quốc dân' Trương Tử Phong lộ ảnh gầy trơ xương 'đáng báo động'

Sánh đôi cùng Trần Phi Vũ trong sự kiện, 'em gái quốc dân' Trương Tử Phong lộ ảnh gầy trơ xương 'đáng báo động'

Xuất hiện trong một sự kiện gần đây cùng Trần Phi Vũ, Trương Tử Phong khiến dân tình xôn xao và xót xa vì vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trần Phi Vũ hẹn hò sao hoa ngữ sao châu á Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu

TIN LIÊN QUAN

Sánh đôi cùng Trần Phi Vũ trong sự kiện, 'em gái quốc dân' Trương Tử Phong lộ ảnh gầy trơ xương 'đáng báo động'

Sánh đôi cùng Trần Phi Vũ trong sự kiện, 'em gái quốc dân' Trương Tử Phong lộ ảnh gầy trơ xương 'đáng báo động'

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều?

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bất ngờ cùng nhau nhận tin vui khiến fan couple phấn khích

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bất ngờ cùng nhau nhận tin vui khiến fan couple phấn khích

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này?

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này?

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng