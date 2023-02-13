'Thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ lộ ảnh thân mật với hotgirl mạng tại khách sạn, vừa nổi tiếng đã vướng ồn ào tình cảm?

Mới đây, blogger "Siêu Năng Nhiếp Ảnh Dương Dương" bất ngờ tung ảnh thân mật trên giường của đôi trai gái được cho là Trần Phi Vũ và một nữ hot girl mạng. người này còn cho biết hai người đã ở bên nhau từ năm 2021, còn từng nhiều lần thuê phòng với nhau ở Trường Sa (Hồ Nam).

Trần Phi Vũ hiện đang là cái tên được yêu thích và nhận được sự quan tâm đông đảo trong làng giải trí Hoa ngữ. Với danh xưng "nam thần thế hệ mới', xuất phát điểm danh giá cùng vẻ ngoài điển trai, anh sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi trên Weibo. Đây là con số đáng mơ ước đối với nghệ sĩ mới. Mỗi bài đăng của Trần Phi Vũ đều thu hút nhiều chú ý của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Blogger này còn cho hay so sánh các nốt ruồi trên tai và khoé miệng của nam sinh trong ảnh rất giống với Trần Phi Vũ, hình ảnh trong khách sạn cũng khá giống với hình ảnh khách sạn ở Trường Sa có trên mạng.

Ngay sau khi loạt ảnh được tung công khai, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và bàn tán xôn xao về sự việc này. Hiện tại, phía Trần Phi Vũ vẫn chưa lên tiếng về ồn ào tình cảm lần này.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng. Tài tử có bệ đỡ nghệ thuật nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án phim ảnh. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,88 m, Trần Phi Vũ còn thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá. Tuy nhiên, xuất thân cũng là cản trở lớn với Trần Phi Vũ.

Ngay từ khi mới bắt đầu con đường diễn xuất, Trần Phi Vũ đã vấp phải định kiến và bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". Khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội. Song, thái độ chăm chỉ của Trần Phi Vũ nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng nam diễn viên rất có quyết tâm thi đỗ và theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc.

2 vai chính đầu tay của nam thần 10X là Đoàn Bách Văn trong phim Bí quả và Ninh Khuyết trong phim Tương Dạ. Tháng 9 năm nay Trần Phi Vũ và Lưu Hạo Nhiên gây xôn xao khi cùng xuất hiện trong Tôi và tổ quốc của tôi với tạo hình vất vả. Đặc biệt, thành công của phim "bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa" đã giúp Trần Phi Vũ phần nào chứng tỏ năng khiếu.