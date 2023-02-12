Sánh đôi cùng Trần Phi Vũ trong sự kiện, 'em gái quốc dân' Trương Tử Phong lộ ảnh gầy trơ xương 'đáng báo động'

Gần đây, Trương Tử Phong đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi xuất hiện trong một sự kiện cùng Trần Phi Vũ. Tuy nhiên, ngoại hình lần này của tiểu hoa họ Trương được bàn tán sôi nổi do quá gầy. Đồng thời, trang phục hở hang càng khiến nữ diễn viên trẻ lộ nhiều khuyết điểm, gây xót xa với diện mạo khác xưa rất nhiều.

Ngay sau khi gây tranh cãi vì vóc dáng gầy "đáng báo động" người hâm mộ của nữ diễn viên liền giải thích rằng Trương Tử Phong hiện phải giảm cân cấp tốc như thế để ghi hình cho dự án điện ảnh mới của Trần Khải Ca. Trong bộ phim mang tên Thắng Lợi Vĩ Đại này, Trương Tử Phong thể hiện hình tượng một cô gái lầm than, lang thang khắp nơi vì chiến tranh. Vì vậy, cô phải thể hiện hình ảnh khốn khổ, ốm đói bằng cách siết cân.

Trước đó, Trương Tử Phong bị cánh săn ảnh chụp qua đêm với Yên Hủ Gia. Nam ca sĩ từng vướng bê bối hẹn hò cùng nhiều người một lúc. Trương Tử Phong là sao nhí được nhiều khán giả Trung Quốc yêu mến, có hình ảnh đẹp. Do đó, Sina bình luận việc có tình cảm với Yên Hủ Gia làm xấu danh tiếng của Trương Tử Phong. Chia sẻ trong sự kiện, nữ diễn viên cho biết trong thời gian tới, cô tiếp tục tham gia phim điện ảnh và ghi hình cho show giải trí Hướng về cuộc sống mùa thứ 6.

Trương Tử Phong sinh năm 2001, người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Bạch Ngọc Lan. Đến nay, chưa có diễn viên 10X nào đạt được những thành tích như Trương Tử Phong. Năm 2020, cô vào top 30 Người ưu tú dưới 30 tuổi của Trung Quốc do Forbes bình chọn. Năm 2021, Trương Tử Phong được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng Kim Kê. Cô khuấy đảo phòng vé Trung Quốc với bộ phim Chị tôi. Tác phẩm đạt 860 triệu NDT (135 triệu USD). Trước đó, nữ diễn viên trẻ cũng giành giải Ảnh hậu tại Liên hoan phim châu Á và liên hoan phim Trường Xuân.

Sau một loạt thành công kể từ khi ra mắt, Trương Tử Phong có năm 2022 khá im ắng. Vì thế trong năm 2023 này, những dự án, vai diễn mới của cô nàng đang rất được mong chờ. Bên cạnh phim của Trần Khải Ca, Trương Tử Phong còn màn hợp tác cùng đàn anh gạo gội Lưu Đức Hoa trong Chuyến Bay Nguy Hiểm, dự kiến ra rạp trong năm nay.