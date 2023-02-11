Huỳnh Hiểu Minh lộ loạt ảnh tình tứ bên nữ đại gia quyền lực, thân thế khủng đến cỡ nào?

Sao quốc tế 11/02/2023 15:17

Mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và doanh nhân Chung Lệ Phương hiện gây bàn tán trên mạng xã hội sau khi loạt ảnh thân mật của họ được đăng tải vào ngày 8/2.

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh tham gia một bữa tiệc tối với bạn bè. Nam diễn viên gây chú ý khi có hành động thân mật với nhà sản xuất Chung Lệ Phương. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trên bàn tiệc, Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần có cử chỉ ôm hôn, tựa đầu, khoác vai nữ giám chế. Chung Lệ Phương còn đưa tay vuốt má, ôm eo Huỳnh Hiểu Minh tình tứ trước mặt bạn bè. 

Hiện tại, việc Huỳnh Hiểu Minh và Chung Lệ Phương có cử chỉ thân mật gây bàn tán. Nhiều người đoán có thể họ uống quá chén nên không kiểm soát được hành động.

 

Huỳnh Hiểu Minh lộ loạt ảnh tình tứ bên nữ đại gia quyền lực, thân thế khủng đến cỡ nào? - Ảnh 1Huỳnh Hiểu Minh lộ loạt ảnh tình tứ bên nữ đại gia quyền lực, thân thế khủng đến cỡ nào? - Ảnh 2Huỳnh Hiểu Minh lộ loạt ảnh tình tứ bên nữ đại gia quyền lực, thân thế khủng đến cỡ nào? - Ảnh 3Huỳnh Hiểu Minh lộ loạt ảnh tình tứ bên nữ đại gia quyền lực, thân thế khủng đến cỡ nào? - Ảnh 4

Theo 163, Chung Lệ Phương và Huỳnh Hiểu Minh có giao tình thân thiết trong ngành giải trí. Cô là nhà sáng lập kiêm chủ tịch của công ty truyền thông TV Guide, Quân Xá Bắc Kinh - đơn vị đứng sau sản xuất dự án điện ảnh như No Man's Land, Just Another Pandora's Box, Reign of Assassins, Khoảnh khắc vĩnh cửu.

Chung Lệ Phương, 45 tuổi, là doanh nhân kiêm nhà sản xuất tiếng tăm ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "Hoa Mộc Lan", với tính cách mạnh mẽ, quyết liệt trong giới đầu tư phim ảnh của showbiz xứ tỷ dân. Cô còn đứng sau các dự án điện ảnh quy tụ dàn sao hàng đầu showbiz châu Á như Bí mật không thể nói (Châu Kiệt Luân), Kiếm vũ (Dương Tử Quỳnh, Từ Hy Viên, Jung Woo Sung), No Man's Land (Từ Tranh, Hoàng Bột), Khoảnh khắc vĩnh cửu (Lý Á Bằng, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi), Just Another Pandora's Box (Tôn Lệ, Ngô Kinh, Chu Ân)...

Huỳnh Hiểu Minh lộ loạt ảnh tình tứ bên nữ đại gia quyền lực, thân thế khủng đến cỡ nào? - Ảnh 5

Năm 2013, Chung Lệ Phương được chọn là nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc. Trong những năm tiếp theo, cô luôn nằm trong danh sách 40 doanh nhân ưu tú trên 40 tuổi của nước này.

Theo Sina, Chung Lệ Phương hiện nắm trong tay nhiều tài nguyên nghệ thuật ở Trung Quốc. Chưa kể, công ty của nữ doanh nhân còn đầu tư sang thị trường Hollywood. Vì vậy, các nghệ sĩ ở showbiz Hoa ngữ thường xuyên tổ chức tiệc xã giao, lấy lòng Chung Lệ Phương để có cơ hội thăng tiến sự nghiệp. Về đời tư, Chung Lệ Phương rất kín tiếng, chưa từng nói về gia đình trên truyền thông. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết cô đã kết hôn và có 3 con.

Sau khi ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho sự nghiệp. Thời gian qua, anh xuất hiện trong nhiều bữa tiệc giao lưu với nhà đầu tư lớn để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Trong thời gian chờ đợi kịch bản mới, anh tham gia show truyền hình Youth Partner.

Về đời tư, đầu tháng 1, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin tái hợp với vợ cũ Angelababy. Nam diễn viên bị phát hiện đeo nhẫn ở ngón áp út hay qua đêm ở nhà người đẹp Cô phương bất tự thưởng. Năm 2021, anh bị đưa tin hẹn hò người mẫu Diệp Kha. Trước những nghi vấn tình cảm, Huỳnh Hiểu Minh không phản hồi.

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có

Hình ảnh thân mật mới đây của Huỳnh Hiểu Minh và một người phụ nữ đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

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