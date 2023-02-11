Dương Tử bị trật chân vẫn ngồi xe lăn trở lại phim trường, netizen hết lời khen ngợi vì thái độ kính nghiệp

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao thông tin Dương Tử bị thương trong quá trình quay bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) được 2 nhân viên dìu đỡ vào khu vực nghỉ ngơi. Được biết, Dương Tử không may bị ngã ở cảnh quay chạy xe. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ thì Dương Tử bị trật mắt cá chân, còn lại không có vấn đề gì quá lớn.

Mới đây, theo như ảnh leak của mạng xã hội chia sẻ, Dương Tử đã ngồi trên xe lăn, trở lại phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Mặc dù bị thương nhưng nàng tiểu hoa vẫn cố gắng hết sức để đoàn phim không bị trì hoãn tiến độ. Nhiều khán giả khen ngợi thái độ kính nghiệp của Dương Tử đối với công việc và bày tỏ hy vọng cô nàng sớm bình phục trong thời gian sớm nhất.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.