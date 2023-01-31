Trường Tương Tư tung video mừng phim vừa lập thành tích khủng, biểu cảm Dương Tử gây chú ý

Trong năm vừa qua, Dương Tử đã có nhiều thành tích nổi bật với những dự án phim đã lên sóng lẫn đang chờ lên sóng. Đặc biệt, dự án Trường Tương Tư của cô nàng dù đóng máy đã lâu nhưng vẫn giữ nhiệt quan tâm của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video của đoàn phim Trường Tương Tư mừng dự án cán mốc 1.5 triệu lượt hẹn xem trước, đã mở khóa phúc lợi thành công. Đáng chú ý là khoảnh khắc Dương Tử trong tạo hình giả trai thành nhân vật Tiểu Lục bên cạnh những chú thỏ trắng vào năm Thỏ (theo văn hóa Trung Quốc). Biểu cảm vui mừng của cô nàng khi thấy những chú thỏ khiến công chúng không ngớt lời khen ngợi vì vô cùng đáng yêu. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng thầy Văn Tiểu Lục (nhân vật của Dương Tử) vô cùng mát tay khi đỡ đẻ thành công 7 chú thỏ xinh xắn.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tiểu Yêu vốn chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ. Không những thế, cô còn lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ được lên sóng trong thời gian sớm nhất.