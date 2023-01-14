Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên

Sao quốc tế 14/01/2023 19:24

Trong thị trường phim ảnh cạnh tranh khóc liệt, những ngôi sao sở hữu nhiều tác phẩm nhất cho thấy mức độ tin tưởng mà các nhà sản xuất dành cho diễn xuất và khả năng gánh phim của họ.

Dương Dương - 70 bộ phim

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên - Ảnh 1

Dương Dương là một trong những gương mặt điển trai sở hữu lưu lượng khủng của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh chàng có trong tay nhiều tác phẩm thành công thuộc thể loại ngôn tình như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Thả Thí Thiên Hạ, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã giúp địa vị và danh tiếng của nam thần ngày càng vững chắc hơn, sức nóng chưa bao giờ thuyên giảm.

Nhiều khán giả cho rằng so với các sao nam cùng thời, Dương Dương chưa có bước chuyển hình mà mãi dậm chân với dòng phim ngôn tình. Tuy nhiên, với vai diễn trong Đặc Chiến Vinh Diệu gần đây, Dương Dương đã có nhiều cơ hội hơn khi nhận được dự án chất lượng. Hướng phát triển của Dương Dương lại theo kiểu “chậm mà chắc”. Nam thần không vội vàng chuyển hình mà sẽ thử sức với những vai diễn gai góc hơn và khác hẳn với kiểu soái ca ngày trước để nâng cao diễn xuất.

Tôn Lệ - 75 bộ phim

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên - Ảnh 2

Gần 20 năm trong nghề, Tôn Lệ bị nhiều người hâm mộ trêu là “lười biếng” bởi có khi hai năm mới đóng một bộ phim. Tuy nhiên, mỗi vai diễn của cô đều để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả và minh tinh được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là “bảo chứng rating”.

Dù rằng vài năm trở lại đây, những bộ phim mới của bà xã Đặng Siêu như An Gia hay Thành Phố Lý Tưởng đều không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, Tôn Lệ vẫn có ‘kim bài miễn tử’ với Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn và siêu phẩm Chân Hoàn giúp nữ diễn viên giữ vững danh tiếng. Chất lượng phim của Tôn Lệ lên xuống thất thường nhưng khả năng gánh rating của nữ diễn viên gần như không có đối thủ, tác phẩm nào cũng đạt được thành tích lượt xem ấn tượng.

Triệu Lệ Dĩnh - 105 bộ phim

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi vừa đóng nhiều phim mà đa phần nhiều bộ đều đạt chất lượng và nổi đình đám. Từ Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi cho đến Hoa Thiên Cốt đã giúp nàng tiểu hoa vươn lên thành một ngôi sao hàng đầu, sở hữu lượng fan cực khủng. Các tác phẩm ở giai đoạn sau như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng hay Gió Thổi Bán Hạ đã chứng minh được năng lực diễn xuất đáng nể của Triệu Lệ Dĩnh.

Trong năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã có bước chuyển hình từ phái lưu lượng sang thực lực vô cùng thành công với những màn thể hiện đầy sức thuyết phục qua các vai diễn Hà Hạnh Phúc và Hứa Bán Hạ. Với thành tích đáng nể này, hứa hẹn trong tương lai, nàng tiểu hoa sẽ có số lượng lẫn chất lượng tác phẩm ngày càng gia tăng.

Dương Tử - 124 bộ phim

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên - Ảnh 4

Xuất thân từ diễn viên nhí, mỗi vai diễn của Dương Tử dù không phải thực sự xuất sắc nhưng vẫn đủ để làm hài lòng khán giả và đa phần các tác phẩm của cô nàng đều giữ nhiệt xem cao.

Theo Douban, Dương Tử có tổng cộng 124 tác phẩm, trong số đó, đáng chú ý nhất là Hương Mật Tựa Khói Sương, diễn xuất của cô trong phim này cũng được đánh giá là ổn áp nhất. Trong những năm gần đây, Dương Tử cũng trải qua những trắc trở vì bị một số bạn diễn nam dính bê bối làm liên lụy, khiến một vài bộ phim trầy trật mới được lên sóng. Chính vì thế, số lượng 124 tác phẩm có nguy cơ sẽ giảm xuống vì dự án Thanh Trâm Hành có nguy cơ không lên sóng do bê bối của nam chính Ngô Diệc Phàm làm liên lụy.

Dương Mịch - 176 bộ phim

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên - Ảnh 5

Xuất thân từ sao nhí như Dương Tử, Dương Mịch được cho là nàng tiểu hoa chăm chỉ trên phim trường với số lượng 176 tác phẩm. Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp Dương Mịch có phần xuống dốc. Không những đi theo lối mòn dòng phim thần tượng mà diễn xuất của nàng tiểu hoa cũng không làm hài lòng khán giả.

Dương Mịch cũng từng chuyển hình với các dự án điện ảnh như là Bảo Bối, Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược và Ám Sát Tiểu Thuyết Gia. Tuy nhiên, hành trình chuyển hình của Dương Mịch không thành công. Thế nên, nàng tiểu hoa phải quay về đóng phim thần tượng. Nhưng dù có đóng phim thần tượng sở trường thì gần đây Dương Mịch cũng chẳng có bộ nào nổi đình nổi đám.

 

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ‘ngày ấy’ của Triệu Lệ Dĩnh thời điểm cô nàng đang ủng hộ bóng đá khi xem World Cup 2014.

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ sao hoa ngữ

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