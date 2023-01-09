Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 09/01/2023 14:02

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Với năng lực tự thân và sự cố gắng không ngừng nghĩ, Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều vai diễn để đời và có chỗ đứng vững chãi trong lòng công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong - Ảnh 1

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh khi chia sẻ về những vai diễn của mình. Đáng chú ý, khi nhắc đến vai diễn Thịnh Minh Lan trong Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô đã thu được rất nhiều bài học và nó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong - Ảnh 2

Được biết, Minh Lan Truyện là dự án ‘se duyên’ cho Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong. Bộ phim thu về lượng rating khủng và được khán giả vô cùng yêu thích, đưa sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên đỉnh cao mới. Chính vì thế khi nhắc về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ từ sau dự án này, nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh một phần cũng đang ngầm ám chỉ về cuộc hôn nhân không có cái kết viên mãn với Phùng Thiệu Phong. Được biết, sau lần hợp tác trong Minh Lan Truyện, cả hai nảy sinh tình cảm và công bố kết hôn và đón con trai chung vào năm 2019.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong - Ảnh 3

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến năm 2021, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái. Sau khi "đường ai nấy đi", cặp sao tập trung vào công việc, không đả động đến chuyện cũ hay né tránh nhau.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong - Ảnh 4

Từ sau khi ly hôn, sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh phất lên rực rỡ. Gần đây, hai dự án chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh nhận được hiệu ứng tích cực của khán giả cũng như nhiều thành tích vượt mong đợi. Không những thế, Cô là gương mặt hot trong các sự kiện và nhãn hàng.

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