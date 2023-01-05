Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức hằng năm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Đây là sự kiện thường niên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thu hút hơn một tỷ người theo dõi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh ghi hình cho chương trình Đêm hội mừng Xuân (Xuân Vãn) của đài Bắc Kinh. Trong loạt hình, nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong trang phục sườn sám đỏ cách tân làm bật lên dàn da trắng mịn màng của cô nàng. Dân tình không khỏi xuýt xao trước nhan sắc mãn nhãn, rực rỡ và đầy thần thái của Triệu Lệ Dĩnh.