Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Sao quốc tế 05/01/2023 14:19

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh ghi hình cho chương trình Đêm hội mừng Xuân (Xuân Vãn) của đài Bắc Kinh. Đặc biệt, xuất hiện cùng với Triệu Lệ Dĩnh là ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức hằng năm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Đây là sự kiện thường niên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thu hút hơn một tỷ người theo dõi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh ghi hình cho chương trình Đêm hội mừng Xuân (Xuân Vãn) của đài Bắc Kinh. Trong loạt hình, nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong trang phục sườn sám đỏ cách tân làm bật lên dàn da trắng mịn màng của cô nàng. Dân tình không khỏi xuýt xao trước nhan sắc mãn nhãn, rực rỡ và đầy thần thái của Triệu Lệ Dĩnh.

Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 1Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 2Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 3Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 4

Đặc biệt, xuất hiện cùng với Triệu Lệ Dĩnh là ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Một dự án chính kịch thành công của cô nàng trong năm vừa qua và bộ phim cũng là quán quân rating đài Bắc Kinh năm 2022.

Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 5Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 6Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 7Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 8Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 9Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 10Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 11Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 12Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 13Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 14Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 15

Được biết, trong lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 35, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" dòng phim hiện đại với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Với vai diễn Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục được khán giả khi thể hiện một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và không chịu khuất phục số phận.

Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh 16

Đặc biệt, dù Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là phim chính kịch, kén khán giả nhưng nhờ màn thể hiện tốt của mỹ nhân họ Triệu, bộ phim đã phủ sóng màn ảnh Hoa ngữ với vô số kỷ lục.

Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái'

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Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xuất hiện cùng nhau sau màn hợp tác trong dự án Dữ Phượng Hành.

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