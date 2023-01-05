Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh ghi hình cho chương trình Đêm hội mừng Xuân (Xuân Vãn) của đài Bắc Kinh. Đặc biệt, xuất hiện cùng với Triệu Lệ Dĩnh là ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.
- Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át
- Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ
Chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức hằng năm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Đây là sự kiện thường niên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thu hút hơn một tỷ người theo dõi.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh ghi hình cho chương trình Đêm hội mừng Xuân (Xuân Vãn) của đài Bắc Kinh. Trong loạt hình, nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong trang phục sườn sám đỏ cách tân làm bật lên dàn da trắng mịn màng của cô nàng. Dân tình không khỏi xuýt xao trước nhan sắc mãn nhãn, rực rỡ và đầy thần thái của Triệu Lệ Dĩnh.
Đặc biệt, xuất hiện cùng với Triệu Lệ Dĩnh là ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Một dự án chính kịch thành công của cô nàng trong năm vừa qua và bộ phim cũng là quán quân rating đài Bắc Kinh năm 2022.
Được biết, trong lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 35, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" dòng phim hiện đại với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Với vai diễn Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục được khán giả khi thể hiện một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và không chịu khuất phục số phận.
Đặc biệt, dù Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là phim chính kịch, kén khán giả nhưng nhờ màn thể hiện tốt của mỹ nhân họ Triệu, bộ phim đã phủ sóng màn ảnh Hoa ngữ với vô số kỷ lục.