Đài từ hay diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đều có sự tiến bộ rõ rệt. Tất cả đã mang đến một Hà Hạnh Phúc dũng cảm, chính trực, kiên cường, dám đối mặt với những bất công của xã hội, bảo vệ quyền lợi của chị em phụ nữ chân thật nhất, cứ như bước ra từ trong tiểu thuyết vậy. Đến cả đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng phải gật gù tán thưởng, chia sẻ rằng việc chọn Triệu Lệ Dĩnh là quyết định đúng đắn của ông.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa 8x chuyển hình thành công nhất từ phái lưu lượng sang thực lực. Điển hình như hai tác phẩm chính kịch của nữ diễn viên gồm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đều đạt kết quả tốt.

Hạnh Phúc Đế Vạn Gia kể về cuộc sống làm dâu của Hà Hạnh Phúc, cô gả vào nhà họ Vương, nhưng ngay trong ngày thành hôn vì bảo vệ em gái đã xô xát với con trai bí thư thôn. Vì vậy, Hà Hạnh Phúc và chồng phải từ bỏ quê nhà, lên thành phố làm thêm. Tuy nhiên, cô không chịu thua số phận, học luật, học làm kinh tế, sau đó trở về giúp đỡ quê hương.

Triệu Lệ Dĩnh (Hứa Bán Hạ - Gió Thổi Bán Hạ)

So với một Hà Hạnh Phúc kiên cường, bướng bỉnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ còn bướng bỉnh, dũng cảm hơn. Tuy là tổng tài nhưng không phải kiểu bàn tay vàng, làm gì cũng thành công mà cần trải qua nhiều khó khăn, trắc trở, bị người đời xem thường mới có được thành tựu.

Phim về nữ cường không phải là hiếm ở màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, việc một nghệ sĩ như Triệu Lệ Dĩnh dám chuyển mình sang dòng phim chính kịch không phải ai cũng làm được. Đặc biệt, ngoài việc dám thử sức với vai diễn khó, Triệu Lệ Dĩnh còn hi sinh rất nhiều cho bộ phim.

Khi lên phim, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu. Cô và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong phim được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nữ minh tinh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim.

Triệu Lộ Tư (Trình Thiếu Thương - Tinh Hán Xán Lạn)

Triệu Lộ Tư là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích màn ảnh Hoa ngữ sau sự thành công của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn hay Trường Ca Hành. Với gương mặt nhỏ nhắn, trong trẻo và xinh xắn, nữ diễn viên rất hợp với những vai “ngốc, bạch, ngọt”, và Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn chính là ví dụ điển hình.

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong tác phẩm này nhận được nhiều sự đánh giá cao của người xem. Bề ngoài là một “tiểu bạch thỏ” khả ái, đáng thương, nhưng bên trong thực ra là một “tiểu ác ma”. Biết nhu biết cương đúng lúc, chỉ cần một chút thủ đoạn đã khiến “gà bay chó sủa” khắp nơi. Nhờ diễn xuất tốt qua vai diễn lần này đã giúp cho cô nàng trở thành tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 cùng nhiều giải thưởng danh giá qua bộ phim mang lại.

Tinh Hán Xán Lạn có nội dung kể về tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

Ngu Thư Hân (Hoa Lan Nhỏ - Thương Lan Quyết)

Nối tiếp Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân cũng dần chứng minh thực lực trên con đường diễn xuất khi thể hiện thành công vai Hoa Lan Nhỏ hiền lành, dịu dàng và thiện lương trong Thương Lan Quyết. Mình thấy nhân vật này cứ như “đo ni đóng giày” dành cho nữ diễn viên.

Diễn xuất Ngu Thư Hân trong phim này rất ổn định, từng biểu cảm, từ sự vui vẻ, đáng yêu đến đau thương, từ bất lực đến kiên cường đều được thể hiện vô cùng hoàn hảo. Chưa kể, nàng tiểu hoa đã rất dũng cảm khi dùng giọng thật của mình trong toàn bộ tác phẩm và hiệu quả mang lại là rất tốt.

Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu.

Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

Dương Tử (Nhan Đàm - Trầm Vụn Hương Phai)

Dẫn đầu của bảng xếp hạng lần này thuộc về nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 - Dương Tử. Có thể nói Dương Tử có khả năng gánh phim và dẫn nhiệt khán giả tốt. Với thể loại tiên hiệp, Trầm Vụn Hương Phai có thể được xem là sở trường của nữ diễn viên.

Dương Tử đã nắm bắt tâm lý nhân vật một cách tốt nhất, đưa khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Phần đầu mang đến một Nhan Đàm tinh nghịch, đáng yêu và phần sau là những tình huống ngược thấu tâm can. Và cảnh khóc trong phim một lần nữa đã làm nên thương hiệu cho cô.

Phim kể về Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình, nàng bỗng hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người

Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên, thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.