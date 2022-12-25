'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình

Sao quốc tế 25/12/2022 19:17

Mạng xã hội lan truyền đoạn video của đài CCTV6 đã dành những lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh qua các dự án phim gần đây.

Thời gian vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã gây ấn tượng với công chúng với màn chuyển hình ngoạn mục trong các dự án phim ảnh. Đáng chú ý là trong những bộ phim gần đây như Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ với những vai diễn khác nhau thuộc chủ để khó nhằn nhưng cô nàng vẫn hoàn thành xuất sắc và nhận không ít lời tán thưởng của công chúng.

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đã gây ấn tượng với công chúng với màn chuyển hình ngoạn mục trong các dự án phim ảnh thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mạng xã hội lan truyền đoạn video của đài CCTV6 đã dành những lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh qua các dự án phim gần đây, đặc biệt là Gió Thổi Bán Hạ. Theo đó, nhà đài cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bước ra khỏi vùng an toàn để thứ thách nhiều vai diễn khác nhau. Không những thế, cô nàng còn dành sự hi sinh ngoại hình lẫn mọi sự chuyên tâm cho vai diễn lần này.

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình - Ảnh 2
Đài CCTV6 đã dành những lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh qua các dự án phim gần đây, đặc biệt là Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

"Triệu Lệ Dĩnh những năm qua với những nỗ lực của chính mình, mảng phim truyền hình và điện ảnh toàn diện khai hoa.  Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử thách các đề tài khác nhau như thể loại hồi hộp, chủ nghĩa hiện thực và kinh doanh với các tác phẩm khác nhau như Ai là hung thủ, Hạnh Phúc đến Vạn gia, Gió thổi Bán Hạ. Gió thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh thoải mái nhận lời thử sức với ống kính hình ảnh thực mà không có gánh nặng hay lo ngại về ngoại hình, cô chuyên tâm vào vai diễn. Từ một tiểu cô nương thu gom phế liệu đến nữ cường nhân thống lĩnh thương trường và cuối cùng đã định hình thành công hình ảnh một doanh nhân.

[…] Triệu Lệ Dĩnh đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình, bộ phim cổ trang Dữ Phượng hành đã đóng máy gần đây cũng là bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò giám chế, hi vọng cô có thể mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả." – Đài CCTV6 cho biết.

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình - Ảnh 3
Nhà đài cho rằng Triệu Lệ Dĩnh bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử thách các đề tài khác nhau - Ảnh: Internet

Được biết, khi tham gia Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong Gió Thổi Bán Hạ được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình - Ảnh 4
Việc chấp nhận "làm xấu mình" trong Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen từ khán giả - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nữ minh tinh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim. Điều đó cho thấy, nữ minh tinh đã hi sinh rất nhiều cho vai diễn Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ.

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