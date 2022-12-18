Những lý do giúp Triệu Lệ Dĩnh hóa thân 'nhập tâm', diễn như không diễn khi vào vai Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ

Bản thân đạo diễn Phó Đông Dục đã nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh trong một buổi phỏng vấn, ông cho biết sau khi đọc xong tiểu thuyết Dã Man Sinh Trưởng, người đầu tiên hiện lên đầu ông chính là Triệu Lệ Dĩnh bởi cô ấy có nghị lực giống như Hứa Bán Hạ: dám chiến đấu, dám đột phá, rất hoạt bát, có nhiều năng lượng trong thân hình nhỏ bé, Lệ Dĩnh rất "Hứa Bán Hạ".

Những ngày qua, dự án Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng) của Triệu Lệ Dĩnh đã gây bão cộng đồng mọt phim. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, màu phim đẹp thì diễn xuất nhập tâm của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá cao, giống như vai diễn ‘đo ni đóng giày’ cho cuộc đời của nàng tiểu hoa.

Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Bán Hạ có tính cách, con đường sự nghiệp lẫn hôn nhân khá giống nhau. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh vốn sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn. Tuy từ nhỏ đã thích diễn xuất nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không cho phép cô theo học trường lớp diễn viên. Sau đó, trong một lần tình cờ, Triệu Lệ Dĩnh xem một chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình, ngay lập tức cô gái trẻ quyết định rằng đó chính là cơ hội cho mình. Cô nàng không ngần ngại đăng ký tham gia, không ngờ cuối cùng lại đạt giải quán quân. Rồi ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh "lọt mắt xanh" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và chính thức gia nhập giới giải trí Hoa Ngữ.

Được biết, nhân vật Hứa Bán Hạ khởi nghiệp bằng việc thu mua thép phế liệu nhưng đã tạo dựng được tên tuổi trong ngành công nghiệp gang thép. Đây là lĩnh vực tập hợp những người đàn ông có lòng dũng cảm, can đảm và tham vọng phi thường. Để đạt được thành tự đó, Hứa Bán Hạ không bám vào đàn ông mà dựa vào nỗ lực của chính mình. Có thể nói Hứa Bán Hạ chính là vai nữ mà Triệu Lệ Dĩnh mong được thấy, một người phụ nữ độc lập thực sự.

Triệu Lệ Dĩnh tay ngang vào con đường diễn xuất và may mắn được trao nhiều cơ hội chuyển mình - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều khó khăn, tủi nhục và sự nổ lực không ngừng, cô nàng đã thực sự chạm tới giấc mơ diễn viên và có được thành tựu như ngày hôm nay. Trong 2 năm qua, nhận thấy lưu lượng giảm sút, Triệu Lệ Dĩnh quyết định hướng sang những bộ phim chính kịch để mở rộng lượng người hâm mộ. Trong quá trình này, Triệu Lệ Dĩnh từ một tiểu hoa nhảy vọt lên hạng nhất, bay cao bay xa hơn. Điều đáng nói, giống như Hứa Bán Hạ, dù trải qua bao khó khăn, Triệu Lệ Dĩnh đã nổ lực không ngừng trong hành trình theo đuổi ước mơ.

Triệu Lệ Dĩnh đã nổ lực không ngừng trong hành trình theo đuổi ước mơ - Ảnh: Internet

Về chuyện tình cảm, Hứa Bán Hạ và Triệu Lũy (Lý Quang Khiết) nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi chia tay, Triệu Lũy rời đi nhưng Hứa Bán Hạ không ngăn cản, không khóc lóc. Theo quan điểm của cô, sự nghiệp mới là cái gốc mà mình cần gìn giữ. Và điều này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Triệu Lệ Dĩnh. Từ trước khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh từng nói rõ nếu người đàn ông của mình lừa dối, cô nhất định sẽ chọn chia tay. Một quan niệm rất tỉnh táo, tự do, quyết đoán.

Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) và Triệu Lũy (Lý Quang Khiết) - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc hồi 2017 rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp sao cũng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan truyện. Họ thông báo tin kết hôn và đón con trai chung vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Theo đó, họ liên tục bị đồn đoán đủ các lý do dẫn đến đổ vỡ, bao gồm cả nghi vấn lừa dối, ngoại tình tuy nhiên cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Sau khi "đường ai nấy đi", Triệu Lệ Dĩnh tập trung hoàn toàn vào công việc. Có thông tin Phùng Thiệu Phong được cho là theo đuổi lại vợ cũ, ngỏ ý “nối lại tình xưa” nhưng bị cô khước từ, cho rằng cả hai hợp làm bạn bè hơn là bạn đời.

Phùng Thiệu Phong được cho là theo đuổi lại vợ cũ, ngỏ ý “nối lại tình xưa” nhưng bị cô khước từ, cho rằng cả hai hợp làm bạn bè hơn là bạn đời - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù trải qua hàng loạt sự kiện trọng đại từ kết hôn, sinh con rồi ly hôn nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ bỏ quên sự nghiệp. Cô nàng vẫn đi show, đóng phim, tham gia sự kiện vô cùng bận rộn. Rõ ràng, hôn nhân hay đàn ông chỉ là lớp kem mỏng trong mắt Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì coi nhẹ hôn nhân và đàn ông mà cô ấy có thể buông tay một cách sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Điểm này hoàn toàn giống Hứa Bán Hạ.

Chính sự tương đồng mà Triệu Lệ Dĩnh nắm bắt vai diễn Hứa Bán Hạ một cách tốt hơn - Ảnh: Internet

Chính sự tương đồng này mà Triệu Lệ Dĩnh nắm bắt vai diễn Hứa Bán Hạ một cách tốt hơn. Cô cũng bước ra khỏi vòng an toàn của mình và mở ra một chân trời mới trong sự nghiệp phim ảnh của mình.