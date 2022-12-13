Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ

Sao quốc tế 13/12/2022 14:25

Thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đến từ sự nỗ lực chăm chỉ cùng kỹ năng diễn xuất mà còn nhờ vào những vị "quý nhân" đã nâng đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp.

Phùng Tiểu Cương

Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Phùng Tiểu Cương - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân từ nghèo khó, không có nhiều mối quan hệ hay tư bản chống lưng. Thành công trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa là kết quả của một quá trình nỗ lực và chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của vị đạo diễn quyền lực nhất nhì Cbiz - Phùng Tiểu Cương.

Năm 2006, đài Chiết Giang tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao của Yahoo". Triệu Lệ Dĩnh tham gia cuộc thi theo gợi ý của một đồng nghiệp và vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Vị đạo diễn này ngay lập tức phát hiện ra khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và hết lòng yêu mến, giúp đỡ nữ diễn viên tìm kiếm cơ hội bước chân vào showbiz.

Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tham gia ghi hình cho quảng cáo của vị đạo diễn tên tuổi họ Phùng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Chính nhờ sự nâng đỡ này, nàng tiểu hoa đã giành được vô số những lời mời tham gia diễn xuất trong những bộ phim khác như Cung Tỏa Trầm Hương, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt... Loạt phim đình đám đã đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với khán giả và giúp cô nàng có một chỗ đứng vững chắc trong Cbiz.

Quỳnh Dao

Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ - Ảnh 2
Tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh lên tầm cao mới sau vai Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách của Quỳnh Dao - Ảnh: Internet

Những năm đầu vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh phải chật vật với những vai quần chúng trên màn ảnh. Đến năm 2011, Quỳnh Dao làm lại Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh  được chọn vào vai Tình Nhi Cách Cách. Tuy nhan sắc và thần thái khó có thể so với bản gốc nhưng đây cũng có thể xem là vai diễn đầu tiên đánh dấu cái tên Triệu Lệ Dĩnh được chú ý hơn trong làng phim ảnh.

Được biết, trong dàn diễn viên của Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh là người mà Quỳnh Dao không thích nhất. Vì thái độ của bà mà cô từng bị cả đoàn phim cô lập, chịu đủ thiệt thòi. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận vai Tình Nhi đã đưa tên tuổi nữ diễn viên lên tầm cao mới, thoát cảnh làm nền cho người khác. Thế nên, Quỳnh Dao vẫn được nhiều người coi là quý nhân của Triệu Lệ Dĩnh.

Vu Chính

Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính - Ảnh: Internet

Năm 2012, tiểu hoa đán họ Triệu đã lọt vào mắt xanh của nhiều biên kịch trong đó có Vu Chính. Dù chỉ được giao vai khách mời, không có nhiều đất diễn trong Cung tỏa châu liêm, nhưng cô kỹ nữ Bách Hợp của Triệu Lệ Dĩnh với vẻ đẹp sắc sảo, si tình đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh chính thức nổi tiếng vào năm 2013, khi cô được đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ của Vu Chính. Vai diễn này không chỉ giúp nữ diễn viên nổi tiếng, mà còn giúp nàng tiểu hoa ẵm về rất nhiều giải thưởng danh giá như giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Quốc kịch thịnh điển 2013, Nữ diễn viên Đại Lục được yêu thích nhất…

Trước khi đến với Lục Trinh Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh chỉ là nữ diễn viên mờ nhạt đang chật vật đi tìm vị trí của mình trong làng phim. Thế nhưng sau vai chính Lục Trinh mà biên kịch Vu Chính ưu ái giao cho, nữ diễn viên gần như đổi đời, hiện tại đang là cái tên được săn đón nhất nhì Cbiz. Vì vậy, cô không ngần ngại tham gia các tác phẩm khác của Vu Chính với vai trò khách mời hoặc diễn viên phụ như Vân Trung Ca, Tân Thần Điêu Đại Hiệp để trả ơn.

Ngô Kỳ Long

Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Kỳ Long - Ảnh: Internet

Ngô Kỳ Long là người đã dẫn dắt Triệu Lệ Dĩnh bước chân vào con đường đầu tư phim ảnh. Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh còn chưa hot như bây giờ, Ngô Kỳ Long đã bán rẻ cổ phần công ty điện ảnh Gấu Rơm của mình cho đàn em với giá 100.000 CNY (~340 triệu VND). Theo thời gian, giá trị của Gấu Rơm tăng vùn vụt giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành phú bà ngầm của Cbiz.

Tài chính ổn định, Triệu Lệ Dĩnh chẳng cần phải đóng phim ngôn tình nữa mà chuyển hướng sang dòng chính kịch, cát-xê không cao nhưng danh tiếng tốt. Nhờ thế, Triệu Lệ Dĩnh mới quyết định đầu tư nhiều hơn vào các công ty phim ảnh và thử sức với vai trò nhà sản xuất phim của Dữ Phượng Hành mới đóng máy gần đây.

 

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