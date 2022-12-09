Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm

Sao quốc tế 09/12/2022 15:00

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được công chúng quan tâm trong thời gian gần đây. Không chỉ qua diễn xuất của nữ chính mà còn ý nghĩa sâu xa mà nội dung phim mang lại.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được công chúng quan tâm trong thời gian gần đây. Bộ phim được khen ngợi không chi bởi nội dung kịch bản chặt chẽ chân thực và tiết tấu lẫn màu phim đẹp, mang lại cảm giác điện ảnh. Diễn xuất ấn tượng của Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành điểm sáng, giúp nữ diễn viên tiếp tục nâng cao danh tiếng, dần được công nhận là một trong những ngôi sao diễn tốt.

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm - Ảnh 1
Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh là điểm sáng trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Gió thổi Bán Hạ lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 1990, Hứa Bán Hạ là người phụ nữ bị chồng phụ bạc, cô phải làm nghề thu mua phế liệu mưu sinh. Với khao khát đổi đời, Bán Hạ trở thành doanh nhân quyền lực trong ngành gang thép. Để kiếm tiền, Hứa Bán Hạ phải dùng mánh khóe kinh doanh, ứng biến trước sự cạnh tranh tàn khốc trong thương trường.

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm - Ảnh 2
Nhân vật Hứa Bán Hạ là 'nữ chủ' trong chuyện làm ăn - Ảnh: Internet

Không chỉ là ‘nữ chủ’ trong việc làm ăn, Hứa Bán Hạ cũng là nhân vật rất ‘chủ động’ trong khía cạnh tình cảm của mình. Được biết, nhân vật Hứa Bán Hạ có tuyến tình cảm với Triệu Lũy (Lý Quang Khiết). Ở hai người có sự đồng cảm về khó khăn khi lập nghiệp, cũng như thông cảm cho những gì đối phương phải trải qua. Hứa Bán Hạ cảm phục Triệu Lũy vì tầm nhìn xa trông rộng, còn Triệu Lũy yêu cái cách bà chủ Hứa một mình làm nên nghiệp lớn và không biết sợ là gì.

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm - Ảnh 3
Hứa Bán Hạ cũng là nhân vật rất ‘chủ động’ trong khía cạnh tình cảm của mình - Ảnh: Internet

Trong một phân cảnh lên sóng gần đây, hai nhân vật có một phân cảnh giường chiếu trong sáng. Tuy nhiều, điều khán giả đặc biệt ấn tượng trước câu nói của nhân vật Hứa Bán Hạ sẽ ‘chịu trách nhiệm’ với người đàn ông của mình.

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm - Ảnh 4

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm - Ảnh 5
Khán giả ấn tượng với câu nói nhân vật Hứa Bán Hạ sẽ ‘chịu trách nhiệm’ với người đàn ông của mình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ở thời đại ấy, khi vấn đề ‘trọng nam khinh nữ’ phổ biến, câu nói ấy vốn dĩ để đàn ông thốt ra nhưng nhân vật nữ chính lại sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm cho thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, làm chủ đời mình và vấn đề nữ quyền lên ngôi, mang lại màu sắc thú vị cho bộ phim.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này?

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này?

Mặc dù Gió Thổi Bán Hạ gặt hái được thành tích ấn tượng ở cả mảng rating cho đến danh tiếng, tuy nhiên, một số khán giả phát hiện bộ phim bị cho là không thu hút được quảng cáo.

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