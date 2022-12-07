Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này?

Sao quốc tế 07/12/2022 16:23

Mặc dù Gió Thổi Bán Hạ gặt hái được thành tích ấn tượng ở cả mảng rating cho đến danh tiếng, tuy nhiên, một số khán giả phát hiện bộ phim bị cho là không thu hút được quảng cáo.

Dù chỉ mới lên sóng, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đã nhận được nhiều lời khen ngợi của đông đảo khán giả bởi nội dung hấp dẫn lẫn sự hi sinh hết mình cho vai diễn của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì những cố gắng đó mà trên nền tảng phát sóng trực tuyến IQIYI đưa tin cho biết độ phổ biến của bộ phim đã chính thức cán mốc 9500 điểm trên nền tảng.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này? - Ảnh 1
Gió Thổi Bán Hạ được cho là không thu hút quảng cáo - Ảnh: Internet

Mặc dù Gió Thổi Bán Hạ gặt hái được thành tích ấn tượng ở cả mảng rating cho đến danh tiếng, tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ đó là bộ phim bị cho là không thu hút được quảng cáo. Cụ thể trong tập 18 vừa lên sóng mới đây, cư dân mang phát hiện phim đã chiếu liền một mạch rồi kết thúc, làm dấy lên nghi vấn không thu hút được quảng cáo. Tuy nhiên, người hâm mộ lại chỉ ra rằng vì Trung Quốc đang trong thời điểm nhạy cảm nên thời lượng phát sóng bị rút ngắn, do đó phim mới chiều liền mà không chèn quảng cáo.

Được biết, bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 90, nhân vật Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) bị chồng phụ bạc làm nghề thu mua phế liệu mưu sinh. Với khao khát đổi đời, Bán Hạ trở thành doanh nhân quyền lực trong ngành gang thép. Để kiếm tiền, Hứa Bán Hạ phải dùng mánh khóe kinh doanh, ứng biến trước sự cạnh tranh tàn khốc trong thương trường.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này? - Ảnh 2
Hứa Bán Hạ là một doanh nhân quyền lực của ngành gang thép - Ảnh: Internet

Bên cạnh nội dung, tác phẩm nhận nhiều khen ngợi về hình ảnh, diễn xuất của dàn diễn viên. Một trang báo đánh giá khung cảnh thập niên 1990 hiện lên gần gũi, chân thật, trang phục của diễn viên phù hợp. Với nữ chính, đoàn phim chuẩn bị 300 bộ đồ, sau đó chọn ra khoảng 120 bộ sử dụng trong tác phẩm. Trong đó, nhiều bộ được may ở thập niên 1990, do êkíp mua lại từ người sưu tầm.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh diễn cảnh ăn một cách chân thật - Ảnh: Internet

Khác với phần lớn phim truyền hình khác, đoàn phim Gió thổi Bán Hạ quyết định không dùng công nghệ cà mặt. Mặc dù lộ nhiều khuyết điểm nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được đánh giá cao với việc chấp nhận xấu để thể hiện biểu cảm nhân vật một cách tự nhiên nhất. Không những thế, nàng tiểu hoa không ngại tăng cân để phù hợp với hình tượng nhân vật phú bà. Thậm chí, có những cảnh ăn, cô nàng còn ăn rất nhiệt tình, chân thật để miêu tả rõ nét phân cảnh nhân vật đang rất đói và ăn vội vã để kịp làm việc.

Mặc dù được cho là không thu hút quảng cáo nhưng vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn trong diễn biến phim Gió Thổi Bán Hạ. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo lên sóng.

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc trong Đêm hội tầm nhìn Weibo được diễn ra mới đây, đó là hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi?

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi?

Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' nhan sắc trong Đêm Hội Weibo trước một mỹ nhân U50 'người quen'?

Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' nhan sắc trong Đêm Hội Weibo trước một mỹ nhân U50 'người quen'?

Lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cục súc, thẳng tay đánh bạn diễn, thực hư ra sao?

Lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cục súc, thẳng tay đánh bạn diễn, thực hư ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 25 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu