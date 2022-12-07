Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này?

Mặc dù Gió Thổi Bán Hạ gặt hái được thành tích ấn tượng ở cả mảng rating cho đến danh tiếng, tuy nhiên, một số khán giả phát hiện bộ phim bị cho là không thu hút được quảng cáo.

Dù chỉ mới lên sóng, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đã nhận được nhiều lời khen ngợi của đông đảo khán giả bởi nội dung hấp dẫn lẫn sự hi sinh hết mình cho vai diễn của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì những cố gắng đó mà trên nền tảng phát sóng trực tuyến IQIYI đưa tin cho biết độ phổ biến của bộ phim đã chính thức cán mốc 9500 điểm trên nền tảng. Gió Thổi Bán Hạ được cho là không thu hút quảng cáo - Ảnh: Internet Mặc dù Gió Thổi Bán Hạ gặt hái được thành tích ấn tượng ở cả mảng rating cho đến danh tiếng, tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ đó là bộ phim bị cho là không thu hút được quảng cáo. Cụ thể trong tập 18 vừa lên sóng mới đây, cư dân mang phát hiện phim đã chiếu liền một mạch rồi kết thúc, làm dấy lên nghi vấn không thu hút được quảng cáo. Tuy nhiên, người hâm mộ lại chỉ ra rằng vì Trung Quốc đang trong thời điểm nhạy cảm nên thời lượng phát sóng bị rút ngắn, do đó phim mới chiều liền mà không chèn quảng cáo.

Được biết, bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 90, nhân vật Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) bị chồng phụ bạc làm nghề thu mua phế liệu mưu sinh. Với khao khát đổi đời, Bán Hạ trở thành doanh nhân quyền lực trong ngành gang thép. Để kiếm tiền, Hứa Bán Hạ phải dùng mánh khóe kinh doanh, ứng biến trước sự cạnh tranh tàn khốc trong thương trường. Hứa Bán Hạ là một doanh nhân quyền lực của ngành gang thép - Ảnh: Internet Bên cạnh nội dung, tác phẩm nhận nhiều khen ngợi về hình ảnh, diễn xuất của dàn diễn viên. Một trang báo đánh giá khung cảnh thập niên 1990 hiện lên gần gũi, chân thật, trang phục của diễn viên phù hợp. Với nữ chính, đoàn phim chuẩn bị 300 bộ đồ, sau đó chọn ra khoảng 120 bộ sử dụng trong tác phẩm. Trong đó, nhiều bộ được may ở thập niên 1990, do êkíp mua lại từ người sưu tầm.

Triệu Lệ Dĩnh diễn cảnh ăn một cách chân thật - Ảnh: Internet Khác với phần lớn phim truyền hình khác, đoàn phim Gió thổi Bán Hạ quyết định không dùng công nghệ cà mặt. Mặc dù lộ nhiều khuyết điểm nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được đánh giá cao với việc chấp nhận xấu để thể hiện biểu cảm nhân vật một cách tự nhiên nhất. Không những thế, nàng tiểu hoa không ngại tăng cân để phù hợp với hình tượng nhân vật phú bà. Thậm chí, có những cảnh ăn, cô nàng còn ăn rất nhiệt tình, chân thật để miêu tả rõ nét phân cảnh nhân vật đang rất đói và ăn vội vã để kịp làm việc. Mặc dù được cho là không thu hút quảng cáo nhưng vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn trong diễn biến phim Gió Thổi Bán Hạ. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo lên sóng.

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc trong Đêm hội tầm nhìn Weibo được diễn ra mới đây, đó là hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho Triệu Lệ Dĩnh.

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