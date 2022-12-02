Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi?

Sao quốc tế 02/12/2022 16:03

Một bài báo của xứ Trung đã có bài viết bàn về cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi ở cảnh quay này, xứng đáng để các diễn viên khác phải học hỏi.

Sau thời gian trì hoãn, Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng) do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức lên sóng đã nhận nhiều lời khen ngợi của khán giả về diễn xuất của nàng tiểu hoa. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh được xem là "linh hồn" của bộ phim khi cô có những phân cảnh gây xúc động.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Trong những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt. Có được điều này nhờ nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh không ngừng trau dồi kĩ năng diễn xuất. Cô cũng từng bước chuyển mình sang phim chính kịch thay vì phim thần tượng như trước. Ngoài ra, Gió Thổi Bán Hạ còn được đánh giá chân thật khi không dùng công nghệ để làm đẹp gương mặt diễn viên. Thay vào đó, đoàn làm phim để gương mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tự nhiên, giúp tạo được tính chân thật qua nét biểu cảm của cô.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 2
Cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt - Ảnh: Internet

Mới đây, một bài báo của xứ Trung đã có bài viết bàn về cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim này. Cụ thể, các cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim đều rất chân thật, phù hợp với từng tình huống và góp phần thể hiện nội tâm nhân vật. Cô ăn trong vội vã, ăn sau thời gian dài làm việc cật lực và bụng đã đói lả. Cách ăn của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả cảm nhận được cô ấy thực sự rất đói hoặc thức ăn rất ngon, không có chút miễn cưỡng, giả tạo ở đây.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 3Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 4

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 5
Cách ăn của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả cảm nhận được cô ấy thực sự rất đói hoặc thức ăn rất ngon, không có chút miễn cưỡng, giả tạo ở đây - Ảnh: Internet

Phân cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh còn thể hiện được sự bất lực của nữ chính và những khó khăn, vất vả mà nhân vật gặp phải. Diễn xuất của cô thật tốt ngoài mong đợi. Nhiều khán giả nhận xét trong phim này, Triệu Lệ Dĩnh tăng cân trông thấy, có lẽ vì cô ấy diễn cảnh ăn uống bằng cả cái tâm của mình.

Không những thế, bài viết này còn đem so sánh cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh với các diễn viên khác như Angelababy, Dương Dương. Cụ thể, vì muốn giữ dáng, cộng thêm kỹ năng diễn xuất còn kém nên cảnh ăn của họ trông giả, gần như chỉ đưa thức ăn vào miệng phớt qua hoặc không ăn miếng nào trong suốt cảnh ăn. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng, các diễn viên này nên nhìn vào Triệu Lệ Dĩnh hết mình diễn xuất vì vai diễn mà học hỏi.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 6

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 7
Angelababy và Dương Dương có cảnh ăn bị chê giả, gần như chỉ đưa thức ăn vào miệng phớt qua hoặc không ăn miếng nào trong suốt cảnh ăn - Ảnh: Internet

Gió Thổi Bán Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Phim kể về Hứa Ban Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Ban Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi? - Ảnh 8
Gió Thổi Bán Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại - Ảnh: Internet

Nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, Ban Hạ cùng hai người bạn bắt đầu kinh doanh thép phế liệu và vận tải, từ một cô gái phổ thông dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh. Tuy quá trình có vất vả, nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào, Ban Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

 

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