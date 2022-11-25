Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo lắng sốt vó có nguy cơ flop vì lên sóng trùng với mùa giải World Cup

Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng) của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là dự án được khán giả quan tâm đông đảo hiện nay. Được biết, nếu vai diễn Hứa Bán Hạ này thành công thì là ‘kim bài miễn tử’ cho sự chuyển hình mới trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa 85. Dự án này của Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng cao bởi đây là tác phẩm chính kịch được đầu tư chỉn chu, dàn diễn viên vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân, gây sốt với hình ảnh doanh nhân thành đạt, nhan sắc gợi nhớ đến hình ảnh những minh tinh Hong Kong thập niên 90. Trailer và những hình ảnh quảng bá vừa được tung ra đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân vì vai diễn Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Gió Thổi Bán Hạ được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung chính lấy bối cảnh vào thập niên 90, nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp dựa vào tính cách, kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh tường của mình. Lăn lộn trong ngành công nghiệp thép đầy khắc nghiệt, cô gái ấy đã tạo nên một vùng trời riêng và sau cùng đi đến thành công rực rỡ.