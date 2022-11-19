Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn

Sau vai diễn Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục hóa thân thành nữ doanh nhân Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ Dã Man Sinh Trưởng) đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành doanh nhân trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim càng khiến khán giả thích thú hơn khi vừa tung trailer mới nhất, hé lộ nội dung chính của bộ phim. Theo đó, đoạn trailer cho thấy hình ảnh siêu ngầu của Hứa Bán Hạ đứng trước bãi đất trống cùng đồng nghiệp với quyết tâm thực hiện ước mơ gây dựng sự nghiệp. Những ngày sau đó, Hứa Ban Hạ cũng ngày đêm sát cánh cùng anh em vận chuyển từng vật liệu một. Có phân đoạn quay chậm như để diễn tả những suy nghĩ bên trong nội tâm của cô. Dường như khi đã bắt tay vào khởi nghiệp, cô biết rằng hy vọng rất mong manh nhưng cô vẫn muốn cố sức một phen.