Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn

Sao quốc tế 19/11/2022 15:00

Bộ phim Dã Man Sinh Trưởng tung trailer mới nhất, hé lộ nội dung chính của bộ phim. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen của khán giả.

Sau vai diễn Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục hóa thân thành nữ doanh nhân Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ Dã Man Sinh Trưởng) đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành doanh nhân trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim càng khiến khán giả thích thú hơn khi vừa tung trailer mới nhất, hé lộ nội dung chính của bộ phim. Theo đó, đoạn trailer cho thấy hình ảnh siêu ngầu của Hứa Bán Hạ đứng trước bãi đất trống cùng đồng nghiệp với quyết tâm thực hiện ước mơ gây dựng sự nghiệp. Những ngày sau đó, Hứa Ban Hạ cũng ngày đêm sát cánh cùng anh em vận chuyển từng vật liệu một. Có phân đoạn quay chậm như để diễn tả những suy nghĩ bên trong nội tâm của cô. Dường như khi đã bắt tay vào khởi nghiệp, cô biết rằng hy vọng rất mong manh nhưng cô vẫn muốn cố sức một phen.

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 2Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 3

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 4
Nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh cùng những người bạn trải qua khó khăn để khởi nghiệp - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ lấy đề tài ‘đấu trí thương nghiệp’, Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai một người phụ nữ cương quyết, quật cường không sợ đối đầu với khó khăn và những thách thức trong cuộc sống trong quá trình khởi nghiệp. Cô bắt đầu kinh doanh thép phế liệu và vận tải, từ một cô gái phổ thông dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh.

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai một người phụ nữ mạnh mẽ không ngại khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Với độ hot của cái tên Triệu Lệ Dĩnh, những chủ đề liên quan không ngừng được netizen chia sẻ và thảo luận. Tạo hình nhân vật Hứa Bán Hạ của nàng tiểu hoa khiến fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa và ấn tượng bởi nét hoài cổ, sang trọng, quý phái của một nữ doanh nhân thành đạt, từng trải qua không ít sóng gió.

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 6

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn - Ảnh 7
Tạo hình nhân vật Hứa Bán Hạ của nàng tiểu hoa khiến fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa và ấn tượng bởi nét hoài cổ, sang trọng, quý phái - Ảnh: Internet

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Gió Thổi Bán Hạ còn sở hữu dàn cast thực như Âu Hào, Lý Quang Khiết, Tôn Thiên. Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ bộ phim lên sóng dự kiến vào ngày 28/11 tới đây.

 

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