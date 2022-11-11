Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Sau khi thành công với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục vào vai nữ chính trong dự án Dã Man Sinh Trưởng. Có thể nói, đây là dự án tiếp theo trong kế hoạch chuyển hình mạnh mẽ của nàng tiểu hoa.

Dã Man Sinh Trưởng là dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng đã được đổi tên thành Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ). Có ý kiến cho rằng hành động này là dấu hiệu sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh có dự án chuyển hình thành công. Bởi lẽ trước đó, các bộ phim được đặt theo tên nữ chính do cô nàng chủ diễn đều gặt hái thành tích cực cao.