Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Sao quốc tế 11/11/2022 19:09

Ngay khi vừa đổi tên, bộ phim Phong Xuy Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng) đã tung loạt poster mới nhất của các nhân vật.

Sau khi thành công với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục vào vai nữ chính trong dự án Dã Man Sinh Trưởng. Có thể nói, đây là dự án tiếp theo trong kế hoạch chuyển hình mạnh mẽ của nàng tiểu hoa.

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 1
Dã Man Sinh Trưởng là dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng đã được đổi tên thành Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ). Có ý kiến cho rằng hành động này là dấu hiệu sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh có dự án chuyển hình thành công. Bởi lẽ trước đó, các bộ phim được đặt theo tên nữ chính do cô nàng chủ diễn đều gặt hái thành tích cực cao.

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 2
Dã Man Sinh Trưởng đã được đổi tên thành Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) - Ảnh: Internet

Không những thế, ngay khi vừa đổi tên, bộ phim Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) đã tung loạt poster mới nhất của các nhân vật. Có thể thấy tạo hình "chất lừ" của Triệu Lệ Dĩnh trong phim vô cùng cuốn hút cùng dàn cast hỗ trợ thực lực hứa hẹn mang đến câu chuyện "thương chiến" đặc sắc và kịch tính.

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 3Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 4Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 5Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 6Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 7Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 8Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 9Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 10

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 11
Bộ phim đã tung loạt poster mới nhất của các nhân vật - Ảnh: Internet

Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh do A Nại sáng tác. Nội dung lấy bối cảnh vào thập niên 90, nữ chính Hứa Bán Hạ tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp dựa vào tính cách, kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh tường của mình. Lăn lộn trong ngành công nghiệp thép đầy khắt nghiệt, cô gái ấy đã tạo nên một vùng trời riêng và sau cùng đi đến thành công rực rỡ.

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng? - Ảnh 12
Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh do A Nại sáng tác - Ảnh: Internet

Dù bộ phim Phong Xuy Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh chưa có lịch lên sóng chính thức và chỉ dự kiến lên sóng vào cuối năm nay nhưng vẫn khiến khán giả háo hức mong chờ bộ phim lên sóng.

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