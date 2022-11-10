Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 10/11/2022 11:26

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên bảo chứng cho chất lượng và rating của phim truyền hình Hoa Ngữ hiện nay với nhiều bước chuyển mình ngoạn ngục để đạt được thành công như hiện tại.

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên bảo chứng cho chất lượng và rating của phim truyền hình Hoa Ngữ hiện nay. Nhìn vào mặt vinh quang của nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 ít ai biết mỹ nhân đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhiều bước chuyển mình ngoạn ngục để đạt được thành công như hiện tại.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh là cái tên bảo chứng cho chất lượng và rating của phim truyền hình Hoa Ngữ hiện nay - Ảnh: Internet

Gia nhập vào làng giải trí không thân phận, không địa vị, Triệu Lệ Dĩnh chỉ bắt đầu với những vai diễn vô danh. Nhiều năm liên tiếp sau đó, cô ấy vẫn chỉ đảm nhận những vai phụ và khán giả vẫn không ai biết đến tên tuổi của nữ diễn viên.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Gia nhập vào làng giải trí không thân phận, không địa vị, Triệu Lệ Dĩnh chỉ bắt đầu với những vai diễn vô danh - Ảnh: Internet

Mãi tới khi bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh mới được chú ý trong vai diễn Tình Nhi Cách Cách. Tuy chỉ là vai diễn phụ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mình và nhiều khán giả. Từ đó, con đường diễn xuất của nữ diễn viên rộng mở hơn, những dự án đến tay cũng trở nên tốt hơn.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Tân Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh: Internet

Thời điểm sau đó, mỹ nhân lọt vào “mắt xanh” của Vu Chính và để cô đảm nhận vai chính trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Lên sóng năm 2013, Lục Trinh Truyền Kỳ đã thành công ngoài sức tưởng tượng, giúp tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh phủ sóng với tần suất dày đặc.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Lục Trinh Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng phát triển tốt đẹp hơn khi vào vai nữ chính ngọt ngào, dễ thương, ngốc nghếch trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Đỉnh cao sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh chính là bộ phim Hoa Thiên Cốt, cô cũng vươn lên trở thành tiểu hoa hot nhất nhì màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Sam Sam Đến Rồi - Ảnh: Internet
Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6
Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, từ sau khi nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ vì từ ngoại hình đến diễn xuất đều rất phù hợp với kiểu nhân vật ngốc bạch này, Triệu Lệ Dĩnh gần như bị đóng khung với nó và chưa có bước chuyển hình trong sự nghiệp.

Không để bản thân dậm chân tại chỗ với một dạng vai, sau 8 năm, từ hình ảnh ngốc bạch ngọt, nữ diễn viên chuyển sang hình tượng nữ chủ chủ mạnh mẽ, tâm cơ. Với diễn xuất tiến bộ qua bộ phim Sở Kiều Truyện, hình ảnh nàng Sở Kiều mạnh mẽ, võ công cao cường chính là minh chứng cho diễn xuất ngày càng thăng tiến của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể thấy rõ ràng, Sở Kiều Truyện chính là một bước tiến mới trong sự nghiệp của cô nàng, giúp cô giữ vững danh hiệu "Nữ hoàng rating" của màn ảnh Hoa ngữ.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7
 Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Không những thế, thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng khẳng định sự tiến bộ của mình với nhiều dạng vai hơn. Bằng chứng là hình ảnh nữ chủ mạnh mẽ trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Hứa Bán Hạ trong Dã Man Sinh Trưởng hay Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành.

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 8
Dữ Phượng Hành - Dã Man Sinh Trưởng - Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sự liên tục thay đổi hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh là minh chứng cho thấy nàng tiểu hoa xứng đáng với những thành công hiện tại mình đang có và sớm đạt được vị trí cao hơn so với các đàn chị trong tương lai.

 

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