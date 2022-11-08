So kè tạo hình cổ trang của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trong hai dự án sắp lên sóng, ai thắng thế hơn?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa 1 tiểu hồ ly và một chàng đạo sĩ tài năng thì ít nhưng lắm thủ đoạn. Trong suốt chuyến hành trình, cả hai trải qua bao sóng gió, vượt núi đao biển lửa để se duyên cho người khác, nhưng không ngờ rằng chính họ lại được ông trời định sẵn duyên tơ hồng.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau, không chỉ cùng thế hệ tiểu hoa mà còn thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với những dự án phim ảnh. Sắp tới đây dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng. Chính vì thế, nhiều cư dân mạng có màn so kè về tạo hình cổ trang của hai nàng tiểu hoa.

Trong dự án này, Dương Mịch đảm nhân nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng – nữ vương của tộc hồ ly. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của hậu trường phim được tung ra, tạo hình váy đỏ quyến rũ của Dương Mịch ngay lập tức thu hút người xem. Nhiều khán giả cho rằng gương mặt xinh đẹp cùng khí chất hút hồn, ma mị của Dương Mịch cực kỳ hợp với vai diễn hồ ly tinh.

Dương Mịch mang vẻ quyến rũ, ma mị và quyền lực - Ảnh: Internet

Trước đó, trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch cũng vào vai Bạch Thiển thuộc tộc cửu vỹ bạch hồ. Thời điểm đó, nhiều khán giả dành lời khen ngợi mỹ nhân với tạo hình vô cùng tao nhã, thoát tục, khí chất cao ngạo, quý phái. Với lần trở lại này, Dương Mịch mang đến một nàng hồ ly khác biệt hoàn toàn với hình ảnh Bạch Thiển kinh điển một thời.

Dương Mịch trong trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Ảnh: Internet

Về phần Triệu Lệ Dĩnh, chỉ qua vài ảnh leak của bộ phim Dữ Phượng Hành được tung ra đã khiến không ít khán giả mê mẩn trước vẻ đẹp thanh tao của nàng tiểu hoa. Tạo hình cổ trang lần này của Triệu Lệ Dĩnh khá đơn giản bởi các trang phục chủ yếu chỉ mang một vài màu sắc nhất định với kiểu dáng quen thuộc. Kiểu tóc cũng đơn điệu, không đi kèm với nhiều phụ kiện. Dù giản dị nhưng với khí chất hơn người của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến nhân vật Thẩm Ly trông xinh đẹp, thoát tục và cao ngạo đúng chuẩn hình tượng nữ tướng quân ma giới.

Triệu Lệ Dĩnh lại đem đến sự thanh tao, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cao ngạo, mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm Sở Kiều Truyện. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả đình đám Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung bộ phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly - Bích Thương vương (Triệu Lệ Dĩnh) trong lần đào hôn lạc xuống nhân gian rồi được thượng thần Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ.

Dữ Phượng Hành là bộ phim tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Có thể thấy Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều ngang tài ngang sức, mỗi người một vẻ đẹp riêng qua những dự án cổ trang lần này. Nếu tạo hình của Dương Mịch mang vẻ quyến rũ, ma mị và quyền lực thì hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh lại đem đến sự thanh tao, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cao ngạo, mạnh mẽ. Chính vì thế, các khán giả không khỏi ngóng chờ hai bộ phim Dữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lên sóng để được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của hai mỹ nhân trên sóng truyền hình.