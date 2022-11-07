Netizen bật ngửa trước nhan sắc bị dìm thảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh trong phim ngắn của Vogue

Sao quốc tế 07/11/2022 16:14

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn là gương mặt đóng chính cho phim ngắn của Vogue. Thế nhưng, khi xem đoạn phim ngắn khán giả mới ngã ngửa vì hai nàng tiểu hoa đã bị dìm hàng nhan sắc thê thảm.

Triệu Lệ DĩnhĐịch Lệ Nhiệt Ba là những mỹ nhân có giá trị thương mại hiện nay của làng giải trí Hoa Ngữ. Chính vì thế, hai mỹ nhân được chọn là gương mặt đóng chính cho phim ngắn của Vogue. Nhận được sự mong đợi của khán giả qua loạt hình poster công bố. Thế nhưng khi xem đoạn phim ngắn khán giả mới ngã ngửa vì hai nàng tiểu hoa đã bị dìm hàng nhan sắc thê thảm.

Netizen bật ngửa trước nhan sắc bị dìm thảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh trong phim ngắn của Vogue - Ảnh 1
Hai dự án phim ngắn Vogue của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết, dự án phim ngắn Xin Chào, Xin Chào của Triệu Lệ Dĩnh nội dung lấy đề tài về mối quan hệ giữa Trí tuệ nhân tạo (AI) và con người. Triệu Lệ Dĩnh trong vai nữ chính Lâm Âm, một cô gái luôn hành động theo quy tắc như được "lập trình hóa" sẵn.

Netizen bật ngửa trước nhan sắc bị dìm thảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh trong phim ngắn của Vogue - Ảnh 2
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh khá lạ, đầy tính nghệ thuật - Ảnh: Internet

Ngay từ khi những hình ảnh tung ra, đa phần khán giả đều khen tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh khá lạ, đầy tính nghệ thuật. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng với góc quay xa thì không sao nhưng với góc cận thì như dọa ma người xem với lối makeup đậm cầu kỳ của Triệu Lệ Dĩnh.

Netizen bật ngửa trước nhan sắc bị dìm thảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh trong phim ngắn của Vogue - Ảnh 3
Tuy nhiên khi quay cận cảnh nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh như nhát ma người khác - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim ngắn Cuộc Đời Khuy Áo cũng bị dìm hàng bới mái tóc tóc đen suôn dài, phần mái thẳng ngang trán. Kiểu tóc này khiến mỹ nhân Tân Cương nhận nhiều lời mỉa mai về nhan sắc.

Netizen bật ngửa trước nhan sắc bị dìm thảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh trong phim ngắn của Vogue - Ảnh 4
Kiểu tóc này khiến Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều lời mỉa mai về nhan sắc - Ảnh: Internet

Phần lớn ý kiến đều khẳng định nữ diễn viên không hợp với kiểu tóc này. Không ít bình luận còn miêu tả mặt của cô trông dài ra, đơ cứng và kém xinh do kiểu tóc này “hại”. Thậm chí, cư dân mạng thẳng thừng chê Địch Lệ Nhiệt Ba như bị già thêm đến gần 10 tuổi.

Netizen bật ngửa trước nhan sắc bị dìm thảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh trong phim ngắn của Vogue - Ảnh 5
Cư dân mạng thẳng thừng chê Địch Lệ Nhiệt Ba như bị già thêm đến gần 10 tuổi - Ảnh: Internet

Cho dù cả hai đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng cách lựa chọn kiểu tóc, trang điểm, cũng như lựa chọn bắt góc cảnh quay của ekip Vogue đã vô hình chung dìm hàng thảm nhan sắc của những nàng tiểu hoa.

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