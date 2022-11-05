Hình tượng bác sĩ của Dương Mịch trong phim mới bị so sánh với 'kỳ phùng địch thủ' Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến vì một điểm?

Sao quốc tế 05/11/2022 19:40

Ngay khi hình ảnh và trailer phim Cám Ơn Bác Sĩ được tung ra, tạo hình bác sĩ của Dương Mịch bị chỉ trích bởi một điểm và đem ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến.

Sau 3 năm vật lộn với việc dời lịch quay, hoãn lịch chiếu, cuối cùng Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch và Bạch Vũ cũng ra mắt khán giả đầu tháng 11 trên đài CCTV8, nền tảng IQIYI, Youku, Tencent.

Hình tượng bác sĩ của Dương Mịch trong phim mới bị so sánh với 'kỳ phùng địch thủ' Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến vì một điểm? - Ảnh 1
Poster Cám Ơn Bác Sĩ - Ảnh: Internet

Cảm ơn bác sĩ là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiêu Nghiên (Dương Mịch) - một bác sĩ đa khoa xinh đẹp, có tay nghề cao và có niềm đam mê mãnh liệt với ngành y. Số phận trớ trêu thay, trong khi cô hoàn thành nhiệm vụ điều trị cho những bệnh nhân bị thương khác thì người chồng đã không qua khỏi vì vết thương của mình. Kể từ đó, Tiêu Nghiên luôn muốn mình bận rộn để quên đi sự sợ hãi, đau đớn khi nhớ đến cái chết của chồng chưa cưới. Mang theo nỗi đau mất đi vị hôn thê khi cô đến bệnh viện Đồng Sơn.

Ngay khi trailer phim được tung ra, nhiều netizen dành lời khen ngợi cho diễn xuất lần này của Dương Mịch. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng tạo hình bác sĩ của Dương Mịch không phù hợp với người bác sĩ ngoài thực tế. Họ cho rằng mái tóc lòa xòa của cô không gọn gàng, ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Hình tượng bác sĩ của Dương Mịch trong phim mới bị so sánh với 'kỳ phùng địch thủ' Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến vì một điểm? - Ảnh 2
Dương Mịch bị chê tóc tai không gọn gàng không phù hợp với hình tượng bác sĩ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, fan của Dương Mịch cũng lên tiếng đính chính là ở phân cảnh cấp cứu cho bệnh nhân, trong tình trạng nguy cấp thì ít có người bác sĩ nào để ý chỉnh trang trang tóc tai mà chỉ tập trung cứu bệnh nhân, chỉ khi trong phân cảnh phẫu thuật mới vén gọn tóc vào mũ chụp đầu.

Hình tượng bác sĩ của Dương Mịch trong phim mới bị so sánh với 'kỳ phùng địch thủ' Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến vì một điểm? - Ảnh 3
Trong phân cảnh phẫu thuật, Dương Mịch vén gọn tóc vào mũ chụp đầu - Ảnh: Internet

Thậm chí, một số khán giả còn đem dẫn chứng hình tượng bác sĩ của 2 nàng tiểu hoa khác là Triệu Lệ Dĩnh trong Ai Là Hung Thủ và Tống Thiến trong Sinh Mệnh Thân Yêu ra để so sánh với Dương Mịch. Vì hai mỹ nhân này dù vén tóc lên gọn gàng nhưng mái vẫn để tự nhiên chứ không cần phải kẹp hết lên. Về phần Tống Thiến chỉ khi tham gia phẫu thuật mới đội thêm mũ, tóm gọn tóc vào trong tương tự như phân cảnh phẫu thuật của Dương Mịch. Còn Triệu Lệ Dĩnh hóa thân làm bác sĩ tâm lý nên chỉ ngồi văn phòng nên không cần phải vén tóc. Nếu vai trò bác sĩ của Dương Mịch chỉ đơn giản là làm việc tại văn phòng thì đã không nhận nhiều lời chê bai.

Hình tượng bác sĩ của Dương Mịch trong phim mới bị so sánh với 'kỳ phùng địch thủ' Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến vì một điểm? - Ảnh 4
Tống Thiến trong Sinh Mệnh Thân Yêu - Ảnh: Internet
Hình tượng bác sĩ của Dương Mịch trong phim mới bị so sánh với 'kỳ phùng địch thủ' Triệu Lệ Dĩnh và Tống Thiến vì một điểm? - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh trong Ai Là Hung Thủ - Ảnh: Internet

Một số khán giả khác cho rằng thay vì quá khắt khe với những chi tiết nhỏ thì nên tập trung vào kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch trong vai diễn mới lần này có đột phá hơn so với những vai diễn trước hay không.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Tống Thiến Cám Ơn Bác Sĩ sao hoa ngữ

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