Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ

Sao quốc tế 31/10/2022 15:36

Xuất thân từ sao nhí, sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, chính vì thế, Dương Mịch trở thành gương mặt có giá trị với những bộ phim hàng đầu. Tuy nhiên, trong mắt bố Dương Mịch, nhan sắc nàng tiểu hoa lại được nhận xét trái ngược hoàn toàn với đánh giá của các fan hâm mộ.

Dương Mịch là một trong những tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân từ sao nhí, sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, chính vì thế, mỹ nhân trở thành gương mặt có giá trị với những bộ phim hàng đầu. Tuy nhiên, trong mắt bố Dương Mịch, nhan sắc nàng tiểu hoa lại được nhận xét trái ngược hoàn toàn với đánh giá của các fan hâm mộ.

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết, một lần Dương Mịch bị một antifan chê bai nhan sắc, cô liền ấm ức về hỏi bố: "Bố, con thực sự không đẹp sao”. Đáp trả câu trả lời của con gái, bố nữ diễn viên đáp trả phũ phàng: "Cũng không ưa nhìn lắm".

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 2
Bố Dương Mịch cho rằng nhan sắc của cô cũng không ưa nhìn lắm - Ảnh: Internet

Câu trả lời của bố Dương Mịch khiến cộng đồng mạng không khỏi ngã ngửa và bàn tán xôn xao. Thế nhưng một số khán giả cho rằng ý của bố Dương Mịch chỉ muốn trêu đùa, chọc cười để cho con gái bớt căng thẳng trước những bình luận tiêu cực của mạng xã hội.

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng bố Dương Mịch chỉ muốn trêu đùa, chọc cười để cho con gái bớt căng thẳng trước những bình luận tiêu cực - Ảnh: Internet

Được biết, trước đây, từng có nhiều tin đồn Dương Mịch phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí cư dân mạng còn đưa ra nhiều bằng chứng, các bức ảnh trong nhiều thời kỳ nhằm chứng minh việc Dương Mịch đi thẩm mỹ là có thật.

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 4
Từng có nhiều tin đồn Dương Mịch phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Thế nhưng, bố Dương Mịch đã nhiều lần công khai ảnh thời nhỏ của con gái lên trang cá nhân. Trong ảnh, nàng tiểu hoa có đôi mắt to hai mí, sống mũi cao bây giờ vẫn vậy. Hình ảnh trên như 'thay lời muốn nói' dập tắt tin đồn thẩm mỹ. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen nàng tiểu hoa đẹp bền vững từ nhỏ đến lớn.

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 5

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 6
 Bố Dương Mịch đã công khai ảnh thời bé của nàng tiểu hoa để dập tan tin đồn phẩu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Theo trào lưu đăng ảnh hồi nhỏ của một số sao Hoa ngữ, Dương Mịch cũng công bố những bức ảnh ngày xưa của mình. Những bức ảnh khiến người hâm mộ ngạc nhiên trước vẻ đẹp khả ái, ngây thơ của Dương Mịch.

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 7Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 8Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 9

Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ - Ảnh 10
Dương Mịch cũng từng khoe ảnh thời nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Dương Mịch đang có bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng chính củng Hứa Khải chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về các dự án sắp tới của mỹ nhân.

Những lần các mỹ nhân Hoa Ngữ đụng độ kiểu tóc: Dương Mịch - Nhiệt Ba đẹp ngang ngửa, một mỹ nhân bị chê kém sắc?

Những lần các mỹ nhân Hoa Ngữ đụng độ kiểu tóc: Dương Mịch - Nhiệt Ba đẹp ngang ngửa, một mỹ nhân bị chê kém sắc?

Ngoài ngoại hình xinh đẹp, khí chất cùng phong cách thời trang đa dạng, các mỹ nhân Hoa ngữ cũng không ít lần khiến dân tình mê mẩn qua những lần đụng độ kiểu tóc.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch bố Dương Mịch sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Những lần các mỹ nhân Hoa Ngữ đụng độ kiểu tóc: Dương Mịch - Nhiệt Ba đẹp ngang ngửa, một mỹ nhân bị chê kém sắc?

Những lần các mỹ nhân Hoa Ngữ đụng độ kiểu tóc: Dương Mịch - Nhiệt Ba đẹp ngang ngửa, một mỹ nhân bị chê kém sắc?

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi

Bảng xếp hạng những mỹ nhân có fan đông nhất Weibo: Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu, một vị trí gây tranh cãi

Bảng xếp hạng những mỹ nhân có fan đông nhất Weibo: Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu, một vị trí gây tranh cãi

Phát ngôn liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính lại ‘gây bão’ vì cũng từng nói điều tương tự với Dương Mịch?

Phát ngôn liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính lại ‘gây bão’ vì cũng từng nói điều tương tự với Dương Mịch?

Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được?

Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI