Bố ruột chê nhan sắc Dương Mịch 'không ưa nhìn' nhưng hết lần này đến lần khác đứng ra giúp con gái đập tan tin đồn thẩm mỹ

Xuất thân từ sao nhí, sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, chính vì thế, Dương Mịch trở thành gương mặt có giá trị với những bộ phim hàng đầu. Tuy nhiên, trong mắt bố Dương Mịch, nhan sắc nàng tiểu hoa lại được nhận xét trái ngược hoàn toàn với đánh giá của các fan hâm mộ.
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Dương Mịch là một trong những tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân từ sao nhí, sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, chính vì thế, mỹ nhân trở thành gương mặt có giá trị với những bộ phim hàng đầu. Tuy nhiên, trong mắt bố Dương Mịch, nhan sắc nàng tiểu hoa lại được nhận xét trái ngược hoàn toàn với đánh giá của các fan hâm mộ.
Được biết, một lần Dương Mịch bị một antifan chê bai nhan sắc, cô liền ấm ức về hỏi bố: "Bố, con thực sự không đẹp sao”. Đáp trả câu trả lời của con gái, bố nữ diễn viên đáp trả phũ phàng: "Cũng không ưa nhìn lắm".
Câu trả lời của bố Dương Mịch khiến cộng đồng mạng không khỏi ngã ngửa và bàn tán xôn xao. Thế nhưng một số khán giả cho rằng ý của bố Dương Mịch chỉ muốn trêu đùa, chọc cười để cho con gái bớt căng thẳng trước những bình luận tiêu cực của mạng xã hội.
Được biết, trước đây, từng có nhiều tin đồn Dương Mịch phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí cư dân mạng còn đưa ra nhiều bằng chứng, các bức ảnh trong nhiều thời kỳ nhằm chứng minh việc Dương Mịch đi thẩm mỹ là có thật.
Thế nhưng, bố Dương Mịch đã nhiều lần công khai ảnh thời nhỏ của con gái lên trang cá nhân. Trong ảnh, nàng tiểu hoa có đôi mắt to hai mí, sống mũi cao bây giờ vẫn vậy. Hình ảnh trên như 'thay lời muốn nói' dập tắt tin đồn thẩm mỹ. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen nàng tiểu hoa đẹp bền vững từ nhỏ đến lớn.
Theo trào lưu đăng ảnh hồi nhỏ của một số sao Hoa ngữ, Dương Mịch cũng công bố những bức ảnh ngày xưa của mình. Những bức ảnh khiến người hâm mộ ngạc nhiên trước vẻ đẹp khả ái, ngây thơ của Dương Mịch.
Hiện tại, Dương Mịch đang có bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng chính củng Hứa Khải chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về các dự án sắp tới của mỹ nhân.