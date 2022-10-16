Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 16/10/2022 19:33

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải dời ngày lên sóng dự kiến đến tháng 11, Dương Mịch bị dồn vào thế khó khi đối đầu với phim của hai đối thủ nặng ký là Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thông tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải dời ngày lên sóng là chủ đề gây xôn xao dư luận nhưng ngày qua. Được biết, trước đó, bộ phim được thông báo sẽ lên sóng từ ngày 13/10 trên nền tảng trực tuyến Tencent Video. Tuy nhiên ngay sau đó lại thông báo dời ngày lên sóng. Nguyên nhân dời lịch lên sóng cũng được phía sản xuất tiết lộ do vấn đề kĩ thuật.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải dời ngày lên sóng vì lý do kĩ thuật - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội rộ lên thông tin Định Luật Tình Yêu 80/20 dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phim của Dương Mịch có thể sẽ phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm đình đám khác, trong đó có An Lạc Truyện của Cung Tuấn – Địch Lệ Nhiệt Ba và Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào (dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10 đầu tháng 11). Đều là ba tác phẩm được khán giả mong chờ nhưng nếu lên sóng cùng thời điểm có vẻ phim của Dương Mịch sẽ bất lợi hơn trong cuộc chiến khốc liệt này.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Rộ lên tin phim của Dương Mịch dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 cạnh tranh với phim của Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Xét về nội dung, Định Luật Tình Yêu 80/20 nói về tình chị em, một đề tài khá cũ. Trong khi cả An Lạc Truyện của Youku lẫn Dã Man Sinh Trưởng của IQIYI đều là những bộ phim có đề tài mới lạ, hấp dẫn hơn. An Lạc Truyện kể về hành trình của một cô nữ Đế gia đi tìm chân tướng sự thật về một gia tộc bị đổ oan. Còn Dã Man Sinh Trưởng là bộ phim về ‘đại nữ chủ’ nói về hành trình tay trắng làm nên sự nghiệp của một vị nữ nhân.  

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3
Dời lịch chiếu khiến phim của Dương Mịch dồn vào thế khó - Ảnh: Internet

Xét về độ phủ sóng, phim Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh là đối thủ nặng ký nhất khi được chiếu song song ở đài CCTV8 lẫn phát trực tuyến trên IQIYI nên khả năng thất bại của Định Luật Tình Yêu 80/20 trước bộ phim này vô cùng lớn.

Theo đó, bộ phim do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính được coi như đơn thương độc mã trên thị trường nếu như lên sóng đúng hẹn, nhờ yếu tố này mà thu hút được lượng người xem cao hơn, nhiều khán giả có thể sẽ ủng hộ phim nhờ nội dung nhẹ nhàng, dễ thương nói về tình chị - em, cưới trước yêu sau.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 4
Bộ phim do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính được coi như đơn thương độc mã trên thị trường nếu như lên sóng đúng hẹn - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin về lịch lên sóng chính thức của 3 bộ phim trên để biết được phim nào sẽ thực sự giành được phần thắng trên cuộc đua phim ảnh này.

 

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