Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị?

Sao quốc tế 13/10/2022 11:50

Triệu Lộ Tư thường được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2' bởi có nhan sắc lẫn sự nghiệp tương tự như đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa lứa 85 nổi tiếng nhất Cbiz. Sở hữu nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất và cũng là gương mặt có giá trị nhất trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Thế nên, không ít những gương mặt mới nổi được ví là bản sao của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể kể đến như Viên Băng Nghiên, Lý Khải Hinh, Triệu Thanh,…và đặc biệt là mỹ nhân dẫn đầu lứa tiểu hoa 95 hiện nay – Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh có nhiều gương mặt trẻ được mệnh danh 'bản sao' của cô - Ảnh: Internet

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra đánh giá so sánh giữa Triệu Lệ Dĩnh và ‘đàn em’ mới nổi Triệu Lộ Tư. Cụ thể, bài viết này hết mực khen ngợi nhan sắc lẫn tài năng của Triệu Lệ Dĩnh khi có vẻ ngoài dịu dàng, toát lên khí chất thanh cao dù đã là bà mẹ một con. Không những thế, tiểu hoa lứa 85 còn sở hữu tài nguyên phim cấp cao và là ngôi sao hạng A được săn đón hiện nay. Còn Triệu Lộ Tư cũng sở hữu gương mặt ngọt ngào na ná ‘đàn chị’. Đồng thời, trong 2 năm trở lại đây, sự nghiệp của mỹ nhân khá thuận lợi và gương mặt xuất hiện liên tục trong các dự án phim giúp cho cô sở hữu lượng fan đông đảo. Thế nên Triệu Lộ Tư thường được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', có khả năng 'nối tiếp' đàn chị trong sự nghiệp.

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị? - Ảnh 2
Một blogger cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư có nhan sắc và sự nghiệp giống nhau - Ảnh: Internet

Bài viết trên đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình lẫn không đồng tình của các khán giả. Có thể thấy, đúng là nhan sắc lẫn sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư có phần giống nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư đều được yêu thích nhờ nhan sắc xinh xắn ngọt ngào và dòng phim ngọt sủng. Nếu Triệu Lệ Dĩnh từng gây xao xuyến với hình ảnh nàng Sam Sam dễ thương trong Sam Sam Đến Rồi thì Triệu Lộ Tư cũng vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm nhờ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn.

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị? - Ảnh 3
Sam Sam Đến Rồi và Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet

Sau khi được khán giả biết đến và yêu thích, Triệu Lệ Dĩnh góp mặt trong nhiều dự án cực khủng như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, gần đây là Dữ Phượng Hành, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng tăng độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng và trở thành “nữ hoàng rating” như ngày nay. Còn Triệu Lộ Tư chưa đạt tới “level” như đàn chị nhưng cũng được hợp tác với nhiều sao nam lưu lượng như Ngô Lỗi, Dương Dương trong loạt dự án như Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ.

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị? - Ảnh 4
Dữ Phượng Hành và Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Sau khi trở thành mỹ nhân thành công nhất nhì lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu tìm cơ hội chuyển hình, góp mặt trong những bộ phim chính kịch như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng. Triệu Lộ Tư cũng chẳng hề thua kém khi bước ra khỏi “vùng an toàn”, thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau trên màn ảnh. Mới đây, Triệu Lộ Tư còn có phim chiếu đài đầu tiên mang tên Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) và được bình chọn là tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 chỉ sau 5 năm vào nghề.

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị? - Ảnh 5
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Ngõ Nhỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, công tâm mà nói, Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua nhiều khó khăn, tủi nhục khi mới vào nghề mới có được thành công như ngày hôm nay, mỹ nhân từng được biết đến với danh xưng "Tam nương liều mạng" và có nhân cách vàng trong làng giải trí. Còn Triệu Lộ Tư bước chân vào nghề với mọi thứ khá thuận lợi, được các nhà sản xuất trải sẵn thảm hồng, ưu ái trong nhiều dự án.

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị? - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh trải qua khó khăn khi mới vào nghề, còn Triệu Lộ Tư vào nghề khá thuận lợi - Ảnh: Internet

Thế nhưng, xét về diễn xuất, Triệu Lộ Tư thực sự mới tiến bộ gần đây từ sau sự bùng nổ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, tuổi nghề của Triệu Lộ Tư vẫn chưa đủ "chín" để có thể sánh ngang với "nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh. Mỹ nhân dẫn đầu lứa 95 cần trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất cũng như thái độ kính nghiệp, tập trung phát triển sự nghiệp và cần thêm khoảng thời gian dài mới có thể đứng cùng hàng ngũ sao hạng A với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

 

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