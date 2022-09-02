Triệu Lệ Dĩnh có vòng eo con kiến 52cm, Nhiệt Ba có phần hông quyến rũ cùng một số mỹ nhân Hoa Ngữ khác có bộ phận cơ thể khiến dân tình đỏ mắt ganh tỵ?

Dù đã là mẹ một con nhưng “nữ hoàng rating” Cbiz Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được vóc dáng cực nuột nà, đặc biệt là vòng eo con kiến của mỹ nhân. Được biết, số đo của nữ diễn viên Minh Lan Truyện chỉ vỏn vẹn 52cm.

Mỗi khi khoe chiếc eo “đáng đồng tiền bát gạo”, Triệu Lệ Dĩnh đều khiến dân tình phải xuýt xoa ngưỡng mộ và ước ao.

Phần hông “cực phẩm” của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba từng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với khoảnh khắc khoe phần hông quyến rũ trong loạt ảnh chụp lén. Bộ phận này của nàng “mỹ nữ Tân Cương" quá đỗi hoàn hảo và vô cùng quyến rũ.

Chắc hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận thức được thế mạnh của bản thân nên khá chăm diện trang phục tôn dáng và lần nào cũng tỏa sáng rực rỡ, khiến khán giả chẳng thể rời mắt được.

Lưu Thi Thi - Cổ thiên nga

Cổ thiên nga của Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi – mỹ nhân “đạm như cúc” của làng giải trí Hoa ngữ được ông trời ưu ái, ban cho chiếc cổ thiên nga mà bao người mơ ước. Bà xã Ngô Kỳ Long không ít lần lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội nhờ chiếc cổ cao, trắng ngần và cực thanh tao.

Trên các diễn đàn giải trí, không ít cư dân mạng cho rằng Lưu Thi Thi là mỹ nhân sở hữu chiếc cổ hoàn hảo nhất nhì trong showbiz Hoa ngữ hiện nay và mình cũng rất đồng ý với điều này.

Nghê Ni - Tấm lưng ngọc

Tấm lưng ngọc của Nghê Ni - Ảnh: Internet

Là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị “nữ hoàng thảm đỏ” Cbiz, Nghê Ni bao lần khiến netizen phải mắt tròn mắt dẹt với gu thời trang cực đỉnh và khí chất “chanh sả” ngút ngàn. Trong đó, nàng “Mưu nữ lang” khá chuộng kiểu trang phục khoe lưng quyến rũ.

Nghê Ni sở hữu tấm lưng ngọc “nuột” không một chút tì vết nào cả. Thế nên, giới truyền thông lại dành những lời khen có cánh và tung hô rằng nữ diễn viên có “tấm lưng tiên nữ”.