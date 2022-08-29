Dữ Phượng Hành: Một chi tiết hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan nức nở nhớ về Sở Kiều Truyện năm nào?

Hình ảnh hậu trường bộ phim Dữ Phượng Hành mới nhất có một chi tiết của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ‘nức nở’ nhớ về phim Sở Kiều Truyện mà hai diễn viên từng đóng chính.

Mới đây, hình ảnh hậu trường bộ phim Dữ Phượng Hành được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Theo đó, có một chi tiết của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ‘nức nở’ nhớ về phim Sở Kiều Truyện mà hai diễn viên từng đóng chính. Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong hình ảnh vừa được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh được thấy diện bạch y đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng khoe trọn nhan sắc xinh đẹp ngút ngàn, toát lên khí chất tiên khí được ví như Thẩm Ly bước ra từ tiểu thuyết. Triệu Lệ Dĩnh toát lên khí chất tiên khí được ví như Thẩm Ly bước ra từ tiểu thuyết - Ảnh: Internet Đặc biệt nhan sắc trẻ trung cùng làn da trắng mịn màng không tì vết trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên cũng khiến dân tình đều không khỏi ghen tị, trong đó nhiều netizen bày tỏ rằng thời gian qua đi nhưng vẫn chưa hề in hằn bất cứ dấu vết nào trên nhan sắc của mỹ nhân xứ Trung.

Tạo hình mới nhất của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet So sánh tạo hình với nguyên tác truyện, cư dân mạng đoán rằng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đang ghi hình cho một phân đoạn dưới hạ giới của cặp đôi trai tài gái sắc Hành Vân và Vương Gia. Theo đó, tạo hình của cả hai cũng khiến người hâm mộ không khỏi hồi bồi nhớ về nàng Sở Kiều cùng Vũ Văn Nguyệt năm nào trong siêu phẩm Sở Kiều Truyện. Triệu Lệ Dĩnh vẫn xinh đẹp trong trẻo như năm nào, trong khi Lâm Canh Tân của Dữ Phượng Hành tạo hình cũng rất giống Vũ Văn Nguyệt. Triệu Lệ Dĩnh vẫn xinh đẹp trong trẻo như năm nào, trong khi Lâm Canh Tân của Dữ Phượng Hành tạo hình cũng rất giống Vũ Văn Nguyệt - Ảnh: Internet Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

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