Cặp đôi màn ảnh Hoa Ngữ từ vai tình nhân bỗng hóa mẹ-con: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được fan đẩy thuyền nhiệt tình?

Ít ai biết được ngoài phận tình nhân, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu còn có duyên mẹ con. Trong Thần Điêu Đại Hiệp của Vu Chính, Trần Hiểu chính là Dương Quá. Và Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện trong bộ phim này với vai khách mời Mục Niệm Từ. Cô cũng chính là vợ của Dương Khang, mẹ Dương Quá.

Nhắc đến những cặp đôi màn ảnh lắm sóng gió nhất Cbiz thì dĩ nhiên chẳng thể thiếu được Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trong Lục Trinh Truyền Kỳ rồi. Cả 2 ngày ấy ăn ý và đẹp đôi đến mức fan "chèo thuyền" nhiệt tình suốt gần 10 năm vẫn không nghỉ ngơi. Thậm chí, khi Trần Hiểu đã có vợ con, Triệu Lệ Dĩnh đã lên chức mẹ thì nhiều người vẫn còn yêu cầu Trần Nghiên Hy "nhường chồng" cho mỹ nhân họ Triệu.

Huỳnh Hiểu Minh - Ninh Tịnh

Huỳnh Hiểu Minh - Ninh Tịnh - Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh và Ninh Tịnh từng hợp tác chung trong bộ phim Đại Hán Thiên Tử. Thuở ấy, Huỳnh Hiểu Minh vào vai Hán Vũ Đế Lưu Triệt, còn Ninh Tịnh chính là hoàng hậu Vệ Tử Phu.

Khi sản xuất Lộc Đỉnh Ký, đạo diễn đã quyết định nâng cấp địa vị cho Ninh Tịnh thành mẹ vợ của nam tài tử. Thế nên Huỳnh Hiểu Minh mới hóa thân thành Vi Tiểu Bảo, còn Ninh Tịnh thì trở thành Trần Viên Viên, mẹ của A Kha.

Hồ Ca - Tôn Lợi

Hồ Ca - Tôn Lợi - Ảnh minh họa: Internet

Thuở mới bước chân vào mảng phim truyền hình, Hồ Ca đã được Đường Nhân nâng đỡ bằng cách cho hợp tác ngay với "nhất tỷ" Tôn Lợi trong bộ phim Bồ Công Anh. Thuở ấy, Hồ Ca trông vẫn còn rất non nớt, còn Tôn Lợi dù lớn tuổi hơn nhưng nhờ khuôn mặt bầu bĩnh mà trông vẫn rất đẹp đôi khi đứng cạnh đàn em.

Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, thân phận của họ đã thay đổi đến chóng mặt. Ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hồ Ca nên duyên với Lưu Diệc Phi. Còn Tôn Lợi lại hóa thân thành Vu Hậu, mẹ của Triệu Linh Nhi. Dù nữ chính bạc phận ra đi sớm, nhưng xét đúng vai vế thì Tôn Lợi chính là mẹ vợ hụt của Hồ Ca đấy.

Hồ Ca - Vương Hiểu Thần

Hồ Ca - Vương Hiểu Thần - Ảnh: Internet

Sang đến Vương Hiểu Thần thì quá trình thay đổi thân phận của cô lại trái ngược với Tôn Lợi. Bởi khi tham Anh Hùng Xạ Điêu 2008, Vương Hiểu Thần vào vai Phùng Hành, vợ của Hoàng Dược Sư và là mẹ của Hoàng Dung. Mà ở bản này, Hồ Ca lại hóa thân thành Quách Tĩnh, chồng của Hoàng Dung.

Đến năm 2015, Vương Hiểu Thần lại lên hương, thoát phận quần chúng, trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Nhờ thế mà cô mới được chọn làm nữ chính Mao Tiểu Xuân, bà xã sau này của Viên Hạo (Hồ Ca) trong Thời Gian Tươi Đẹp.