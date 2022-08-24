Khi mỹ nhân Hoa Ngữ hóa thân thành ‘công chúa Ma Tộc’: Triệu Lệ Dĩnh đậm chất ma mị cuốn hút, Đường Yên bị đánh giá nhìn ‘độc’ nhưng ‘không đẹp’

Sao quốc tế 24/08/2022 19:23

Trong những bộ phim về đề tài tiên hiệp, huyền huyễn, thường xuất hiện kiểu nhân vật công chúa Ma tộc. Cùng mình điểm qua nhưng mỹ nhân Hoa Ngữ nào từng thử sức với vai diễn này.

Triệu Lệ Dĩnh

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ hóa thân thành ‘công chúa Ma Tộc’: Triệu Lệ Dĩnh đậm chất ma mị cuốn hút, Đường Yên bị đánh giá nhìn ‘độc’ nhưng ‘không đẹp’ - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng mạnh với nhiều netizen khi hợp tác với mỹ nam Trần Vỹ Đình ở Thục Sơn Chiến Kỷ. Trong đó, “nữ hoàng rating” Cbiz vào vai công chúa Ma tộc Ngọc Vô Tâm, hớp hồn khán giả với tạo hình dị vực cực xinh, thần thái ma mị, sắc sảo, cuốn hút đến lạ kỳ.

Ngoài ngoại hình nổi trội, Triệu Lệ Dĩnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và phản ứng hóa học tuyệt vời với bạn diễn nữa.

Đường Yên

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ hóa thân thành ‘công chúa Ma Tộc’: Triệu Lệ Dĩnh đậm chất ma mị cuốn hút, Đường Yên bị đánh giá nhìn ‘độc’ nhưng ‘không đẹp’ - Ảnh 2
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Trong Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Đường Yên có 2 “mode" là công chúa ngây thơ, yêu kiều và Ma nữ đầy tà khí.

Chinh chiến nhiều năm trong mảng phim ảnh, Đường Yên cũng có cơ hội chuyển mình thành công chúa Ma tộc trong Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân. Tuy nhiên, style “hắc hóa” của bà xã La Tấn nhìn độc, lạ nhưng lại không đẹp cho lắm, khiến cô trông “dừ” hơn.

Trần Ngọc Kỳ

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ hóa thân thành ‘công chúa Ma Tộc’: Triệu Lệ Dĩnh đậm chất ma mị cuốn hút, Đường Yên bị đánh giá nhìn ‘độc’ nhưng ‘không đẹp’ - Ảnh 3
Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

 

Nhắc đến tạo hình ‘công chúa Ma Tộc’ thì không thể bỏ qua Trần Ngọc Kỳ từ vai diễn công chúa Ma tộc Lưu Anh trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Ở bộ phim này, người đẹp họ Trần gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo lại chẳng kém phần anh khí, làm khán giả chẳng thể rời mắt được.

Có thể nói rằng, nàng công chúa xinh đẹp nhưng lại bi kịch trong tình yêu này là một trong những điểm sáng của Hương Mật Tựa Khói Sương.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đường Yên Trân Ngọc Kỳ sao hoa ngữ cbiz

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