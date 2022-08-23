Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh tung ảnh hậu trường hé lộ tạo hình đầy nét vương giả, thần thái của mỹ nhân

Ekip phim Dữ Phượng Hành vừa tung ra những hình ảnh mới nhất của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh trong vai Thẩm Ly trong tạo hình vô cùng ấn tượng.

Mới đây, ekip phim Dữ Phượng Hành vừa tung ra những hình ảnh mới nhất của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh trong vai Thẩm Ly trong tạo hình vô cùng ấn tượng. Xuất hiện trên phim trường, mỹ nhân họ Triệu khoác lên mình trang phục cổ trang tối màu được điểm xuyến đen xen với các chi tiết cổ áo, tay áo và thắt lưng màu vàng kim , kết hợp cùng trang sức cùng tông, khoe trọn nhan sắc cực phẩm chuẩn nét vương giả. Theo hình ảnh hậu trường, các fan nguyên tác đoán rằng trang phục Triệu Lệ Dĩnh đang diện có khả năng cao là tạo hình Bích Thương Vương Thẩm Ly - Chiến Thần của Linh giới.

Khí chất mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ phù hợp với hình tượng nhân vật Thẩm Ly – người vốn vốn có nguyên thân là Phượng hoàng - Ảnh: Internet Khí chất mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ phù hợp với hình tượng nhân vật Thẩm Ly – người vốn vốn có nguyên thân là Phượng hoàng. Vào lúc năm trăm tuổi, sau chiến công đầu tiên, Thẩm Ly đã lập tức được Ma Quân phong là Bích Thương Vương, định sẵn là chiến thần hiển hách nổi tiếng với câu nói nằm lòng trong giới ngôn tình "Bổn vương ở đây, ai dám hỗn xược!".

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới. Bích Thương vương Thẩm Ly “ngậm ngọc mà sinh ra”, xinh đẹp, mạnh mẽ, khí phách hiên ngang lại bị chỉ hôn cho một tên nổi tiếng “không ra gì”. Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân hoang đường này, nàng quyết định “đào hôn”. Trên đường đi, Thẩm Ly gặp nạn trọng thương, từ “phượng hoàng Ma giới” biến thành “con gà trụi lông” không hơn không kém, lưu lạc nhân gian. Trong lúc khó khăn, Thẩm Ly gặp gỡ Hành Vân, được chàng cưu mang. Ngày tháng chung sống bình dị mà ấm áp, Thẩm Ly dần rung động với Hành Vân, dốc hết tình cảm mà yêu chàng. Thế nhưng, vận mệnh đã định, Thẩm Ly bị buộc về Ma giới, Hành Vân cũng mất ngay sau đó.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh Làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao nữ lựa chọn chấm dứt hôn nhân thiếu hạnh phúc thay thì chịu đựng. Cũng vì thế mà họ đã nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng vì thay đổi quá nhiều sau khi quay về với cuộc sống độc thân.

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