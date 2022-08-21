Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, lý do vì sao?

Sao quốc tế 21/08/2022 09:45

Dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự tham gia của Dương Mịch và Cung Tuấn vốn là dự án không được đánh giá cao bằng Dữ Phượng Hành. Thế nhưng mới đây, một chi tiết được đưa ra đã khiến dân tình lại đồng loạt quay xe.

Dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự tham gia của Dương Mịch và Cung Tuấn vốn là dự án không được đánh giá cao bằng Dữ Phượng Hành. Thế nhưng mới đây, một chi tiết được đưa ra đã khiến dân tình lại đồng loạt quay xe.

Cụ thể, một blogger tra ra cả 3 dự án tiên hiệp Thương Lan Quyết, Bảy Kiếp May Mắn và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đều do công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất. Mới đây khi lên sóng, bộ phim Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã gặt hái được thành tích tốt và được lòng khán giả ngay những tập đầu. Đây cũng là lý do khiến khán giả khẳng định Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có thể thắng lớn khi lên sóng. Đặc biệt là bộ phim hợp tác diễn chính của Dương Mịch và Cung Tuấn còn được dự đoán là sẽ bạo lớn, thậm chí là vượt mặt cả Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, lý do vì sao? - Ảnh 1
Thương Lan Quyết cùng nhà sản xuất với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và được khán giả đón nhận tích cực - Ảnh: Internet

 

So với Thương Lan Quyết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có cơ hội thành công khi lên sóng lớn hơn. Trước tiên chắc chắn phải kể đến việc phim quy tụ dàn diễn viên đình đám Cbiz như Dương Mịch, Cung Tuấn. Thêm vào đó, dự án cổ trang tiên hiệp này còn có kinh phí đầu tư rất lớn hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải trầm trồ với kỹ xảo đẹp mắt.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, lý do vì sao? - Ảnh 2
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch có khả năng vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Tuy vậy, điều khiến khán giả thấy lo ngại nhất lại chính là diễn xuất của Dương Mịch và Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Cả 2 ngôi sao này đều được biết đến là có diễn xuất lúc lên lúc xuống khó tạo chemistry với bạn diễn. Chưa kể, bà chủ Gia Hành Thiên Hạ còn bị nhận xét là quá “dừ” để vào vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự đoán của dân mạng mà thôi, thực tế còn phải chờ cả Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Dữ Phượng Hành cùng lên sóng mới biết được.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, lý do vì sao? - Ảnh 3
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

 

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Nội dung kể về yêu tộc Đồ Sơn nhiều đời canh giữ cây Khổ Tình nên duyên cho kẻ có tình trong thiên hạ. Tộc Đồ Sơn thời này có 3 tỷ muội nắm giữ trọng trách: Tam muội là Đồ Sơn Dung Dung tính toán từng đồng, được gọi là Hồ yêu ngàn mặt, chống đỡ huyết mạch Đồ Sơn; Nhị tỷ Đồ Sơn Nhã Nhã kiêu ngạo, thẳng thắng, một lòng muốn trở thành Hồ yêu mạnh nhất Hồ tộc; Đại tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng kiêu kỳ xinh đẹp - một trong những Hồ yêu mạnh bất phàm của Hồ tộc, không chỉ nắm giữ Đồ Sơn mà còn thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, lý do vì sao? - Ảnh 4
Tạo hình Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

 

Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Sau đó họ cùng sát cánh bên nhau, chống lại kẻ ác. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng mối tình của họ chỉ vì một chốc vận mệnh mà dây dưa sang nhiều kiếp không dứt. Tựa như câu: “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết”.

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