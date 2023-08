Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự đoán sẽ vượt mặt Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, lý do vì sao?

Dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự tham gia của Dương Mịch và Cung Tuấn vốn là dự án không được đánh giá cao bằng Dữ Phượng Hành. Thế nhưng mới đây, một chi tiết được đưa ra đã khiến dân tình lại đồng loạt quay xe.

Cụ thể, một blogger tra ra cả 3 dự án tiên hiệp Thương Lan Quyết, Bảy Kiếp May Mắn và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đều do công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất. Mới đây khi lên sóng, bộ phim Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã gặt hái được thành tích tốt và được lòng khán giả ngay những tập đầu. Đây cũng là lý do khiến khán giả khẳng định Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có thể thắng lớn khi lên sóng. Đặc biệt là bộ phim hợp tác diễn chính của Dương Mịch và Cung Tuấn còn được dự đoán là sẽ bạo lớn, thậm chí là vượt mặt cả Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.