Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm'

Sao quốc tế 20/08/2022 09:21

Ekip phim Dữ Phượng Hành vừa chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đắt giá của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tại hậu trường phim.

Mới đây, ekip phim Dữ Phượng Hành vừa chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đắt giá của nữ chính Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân tại hậu trường phim.

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh đang nhân lúc thời gian nghỉ ngơi dùng máy ảnh chụp hình bầu trời. Được biết không chỉ có mỹ nhân họ Triệu mà ngay cả Lâm Canh Tân cũng rất hay tự mình chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những cảnh vật xung quanh trong lúc quá trình quay phim.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm' - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm' - Ảnh 2

Khoảnh khắc nam nữ chính nghỉ ngơi sau cảnh quay - Ảnh: Internet 

 

Cùng thời gian đó, một blogger xứ Trung cũng vừa tung ra những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành, khiến dân tình đều không khỏi mê mẩn trước tạo hình mới vô cùng xinh đẹp. Trong ảnh, mỹ nhân Hoa Thiên Cốt diện bạch y có áo khoác choàng bên ngoài được điểm xuyết bằng họa tiết hoa văn màu vàng đồng, khoe trọn khí chất tiêu soái ngút ngàn tựa như nhân vật Vương Gia bước gia từ truyện. Đáng chú ý, cả hai diễn viên đằng sau đều lộ rõ vẻ khép nép, khiến dân tình khi xem ảnh cũng phải thốt lên “Bích Thương Vương đến rồi, tất cả quỳ xuống”.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm' - Ảnh 3
Mỹ nhân Hoa Thiên Cốt diện bạch y khoe trọn khí chất tiêu soái ngút ngàn tựa như nhân vật Vương Gia bước gia từ truyện - Ảnh: Internet

 

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm' - Ảnh 4
Nam nữ chính ngượng ngùng trong một cảnh quay - Ảnh: Internet

 

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm' - Ảnh 5
Thần thái của Triệu Lệ Dĩnh mê đắm ngút ngàn - Ảnh: Internet

 

Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

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