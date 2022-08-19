Không ít mỹ nhân Hoa ngữ đình đám từng thử đột phá bản thân khi hóa thân thành cô gái thôn quê trên màn ảnh. Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào cũng vào vai thành công.
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Mới đây, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang là bộ phim được khán giả chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong phim, người đẹp họ Triệu hóa thân thành cô thôn nữ Hà Hạnh Phúc có tính cách mạnh mẽ, kiên cường đối đầu với những bất công.
Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh không ngại mặc những bộ trang phục đậm chất “hai lúa”, lộ mặt mộc và thử sức với những cảnh “giang hồ” hết cỡ. Nhiều netizen đánh giá cao việc nữ diễn viên 8X này không sợ xấu, sợ mất hình tượng trên màn ảnh.
Chinh chiến nhiều năm trong showbiz, Lưu Diệc Phi cũng thử sức với kiểu nhân vật đặc biệt này trên màn ảnh. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng “thần tiên tỷ tỷ” không hề hợp với vai gái quê. Bởi lẽ, khí chất thanh tao, thoát tục và thần thái nổi trội của người đẹp Mộng Hoa Lục thực sự khó mà lẫn vào đâu được, khiến cô cứ như nàng tiểu thư nhà giàu đang “sống ảo” với style nông thôn.
Dương Mịch từng hóa thân thành cô thôn nữ hái trà trong bộ phim Như Ý và nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc hơn người. Kể cả khi mặc chiếc áo hoa đậm mùi “hai lúa” và chẳng trang điểm cầu kỳ nhưng nàng tiểu hoa đán 8X vẫn đẹp hết phần thiên hạ.
Địch Lệ Nhiệt Ba
Thuở mới bước chân vào showbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba có vai diễn thôn nữ khá ấn tượng trong bộ phim đầu tay A Na Nhĩ Hãn. Mặc dù tạo hình hơi nhem nhuốc nhưng nhìn chung thì các đường nét trên gương mặt nàng “mỹ nữ Tân Cương” vẫn rất thanh thoát, ưa nhìn. Đúng là “dìm” nhưng không “chìm”.
Phạm Băng Băng
Là nữ thần sắc đẹp trứ danh của showbiz Hoa ngữ, visual của Phạm Băng Băng chẳng phải dạng vừa. Kể cả khi để mặt mộc, ăn mặc đúng chuẩn gái quê, nữ diễn viên họ Phạm vẫn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút, khiến bao trái tim phải lỡ nhịp.
Phạm Băng Băng có không ít lần thử sức với vai diễn người phụ nữ nông thôn trên màn ảnh rồi. Trong đó phải kể tới tác phẩm Tôi Không Phải Phan Kim Liên đã đem về cho cô nhiều giải thưởng danh giá.