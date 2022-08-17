Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cổ trang đầu tiên: Lưu Diệc Phi được phong danh 'Thần Tiên Tỷ Tỷ' sau vai diễn để đời, Triệu Lệ Dĩnh vai phụ nhỏ xíu nhưng muốn át nhan sắc nữ chính

Bộ phim cổ trang đầu tiên của mỹ nhân họ Triệu là Nam Việt Vương nhưng rơi vào cảnh "đắp chiếu" vô thời hạn. Tính Thương Khung Chi Mão là bộ phim cổ trang đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh. Trong bộ phim thời nhà Thanh này, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành nàng Linh Nhi. Là vai phụ nên cô luôn xuất hiện trong dáng vẻ đơn giản vô cùng, chẳng trâm cài hay trang phục lộng lẫy nhưng vẻ đáng yêu ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh đã "cân" lại tất cả.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Mỹ nhân có vai cổ trang đầu tiên là Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ đó. Cũng nhờ tạo hình xinh đẹp xuất thần mà Lưu Diệc Phi sau này được công chúng gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Khi ấy, Lưu Diệc Phi chỉ mới hơn 16 tuổi mà thôi nên mặt còn bầu bĩnh, nhưng nhan sắc lẫn khí chất lại khiến người ta nhớ mãi, chẳng thể nào quên được.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng và nhờ vào vai a hoàn Kim Tỏa mà cô nổi tiếng khắp châu Á. Thuở này Phạm gia còn "non và xanh", nhưng nhan sắc đã khiến nhiều người xao xuyến. Dù là nhân vật phụ, nhưng khi đứng cạnh Triệu Vy hay Lâm Tâm Như, cô vẫn chẳng hề thua kém.

Châu Tấn

Châu Tấn - Ảnh: Internet

Nàng "Tam kim ảnh hậu" Châu Tấn bén duyên với nghiệp diễn thông qua bộ phim Cổ Mộ Hoang Trai. Trong tác phẩm đầu tay này, Châu Tấn hóa thân thành hồ ly tinh Kiều Na với gương mặt trong trẻo, thơ ngây chưa vướng bụi trần. Châu Tấn của thời ấy dù không sở hữu dung mạo "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" nhưng lại có nét linh khí rất đặc biệt, cực kỳ hút mắt. Nhờ điểm đó mà Châu Tấn có diễn xuất vang danh Châu Á.