Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh

Sao quốc tế 21/08/2022 19:15

Làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao nữ lựa chọn chấm dứt hôn nhân thiếu hạnh phúc thay thì chịu đựng. Cũng vì thế mà họ đã nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng vì thay đổi quá nhiều sau khi quay về với cuộc sống độc thân.

Ngô Thiến

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Ngô Thiến - Ảnh: Internet

 

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Bên Nhau Trọn Đời từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe bức ảnh ở tuổi 30. Nhìn sơ qua, trông Ngô Thiến như thiếu nữ mới mười tám đôi mươi mà thôi, trẻ trung và tràn ngập cảm giác thanh xuân.

Nhìn lại những bức ảnh của Ngô Thiến thời còn là vợ của Trương Vũ Kiếm trông như 2 chị em vậy. Thời ấy, Ngô Thiến trẻ hơn bây giờ nhưng khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, trông già dặn hơn tuổi thật nhiều. Nhìn vào hình ảnh xuống dốc của Ngô Thiến, chúng ta dễ dàng đoán được cô đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, khổ sở đến nhường nào. May mắn là cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ, yêu thương bản thân mình hơn.

Chẳng những lấy lại nhan sắc đậm chất thanh xuân một thời, sự nghiệp của Ngô Thiến cũng phát triển rất tốt. Cô nhận thêm nhiều dự án phim mới, còn lấy lại được ngôi "nhất tỷ" của công ty Hoa Sách, tương lai xán lạn vô cùng.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Khi Triệu Lệ Dĩnh thông báo thành vợ Phùng Thiệu Phong và lên chức mẹ, cô đã khiến fan khóc ròng. Chẳng những danh tiếng bị ảnh hưởng do lùm xùm "cưới chạy bầu", sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh còn có dấu hiệu chững lại. Đặc biệt là khi tái xuất với Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh bị chê nhiều hơn khen.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lại bước lên đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. Trong bộ phim Ai Là Hung Thủ, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được tiếng vang lớn với diễn xuất ấn tượng. Tác phẩm mới Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vừa lên sóng đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Dương Mịch cũng là sao nữ có sự nghiệp phát triển rất tốt khi quay lại với cuộc sống độc thân. Dù dạo gần đây, cô không có tác phẩm nào thực sự xuất sắc, tạo được tiếng vang lớn nhưng bù lại Dương Mịch thành công lấn sân sang mảng thời trang lẫn show truyền hình, trở thành một trong những cái tên đại diện cho lưu lượng của Hoa ngữ.

Nhớ năm xưa khi còn chung một nhà với Lưu Khải Uy, Dương Mịch từng phải chịu vạ lây từ lùm xùm "đọc kịch bản đêm khuya" của chồng với bạn diễn Vương Âu. Thay vì chú ý đến sự nghiệp của cô, người ta chỉ chăm chăm vào chuyện đời tư, bao gồm mối quan hệ phức tạp với nhà chồng. Bởi thế mà sau khi Dương Mịch lựa chọn ly hôn, không chỉ người hâm mộ mà đến cư dân mạng cũng tổ chức ăn mừng giùm nữ diễn viên đó.

AngelaBaby

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh - Ảnh 4
Angela Baby - Ảnh: Internet

 

Angela Baby là ngôi sao quay về với cuộc sống độc thân trong năm 2022 này. Thật ra khi cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby thông báo, mình và nhiều bạn không quá bất ngờ bởi từ mấy năm trước đã có nhiều tin đồn về việc họ chẳng còn "cơm lành canh ngọt" nữa.

Tuy nhiên, trái ngược với 4 sao nữ ở trên, Angela Baby hậu ly hôn lại có dấu hiệu đi xuống trong sự nghiệp. Nếu để ý chắc mọi người sẽ thấy, dạo gần đây tài nguyên phim ảnh của người đẹp xuống dốc hẳn vì thiếu sự hậu thuẫn của chồng. Lại thêm diễn xuất kém mãi chẳng tiến bộ cũng khiến con đường sự nghiệp của cô hẹp lại. Từ nữ chính các dự án khủng chiếu trên tivi, Angela Baby chỉ có thể làm cameo hay đóng phim webdrama.

 

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Từ khóa:   Ngô Thiến Dương Mịch Triệu Lệ DĨnh Angela Baby cbiz

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