Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết

Sao quốc tế 23/08/2022 19:16

Trong phim Hoa ngữ, hình ảnh các mỹ nhân cổ trang đội đấu lạp, khoe nhan sắc yêu kiều lấp ló sau tấm khăn voan mỏng khiến thu hút nhiều người theo dõi.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì Cbiz hiện nay, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn chẳng phải dạng vừa đâu. Thế nhưng, trong những tập đầu của Minh Lan Truyện (lúc nàng Minh Lan chưa xuất giá), tạo hình của người đẹp lại chưa thể khiến nhiều netizen hài lòng, bị lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy, không được “thiếu nữ” cho lắm.

Ở Hữu Phỉ, “nữ hoàng rating” Cbiz đã lấy lại phong độ nhan sắc, trông đằm thắm, xinh tươi hơn hẳn khi vén đấu lạp, lộ dung nhan.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Hóa thân thành đạo cô trong phim Đại Võ Đang, Dương Mịch cũng đội đấu lạp khi xông pha giang hồ. Nhan sắc nàng tiểu hoa đán 8X vẫn trong trẻo, thanh thuần nhưng tạo hình này lại vô tình làm lộ đường mép tóc hơi cao của cô nàng.

Sang tới Phù Dao Hoàng Hậu, stylist của đoàn phim có phần cao tay hơn, biết giấu khéo khuyết điểm, giúp Dương Mịch càng thêm phần xinh đẹp, khí chất khi khoe sắc với đấu lạp.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Nhiều netizen trước giờ luôn nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba không hợp với tạo hình cổ trang, không ít lần bị “dìm” trên màn ảnh. Thế nhưng, khi góp mặt trong bộ phim Trường Ca Hành, nàng “mỹ nữ Tân Cương” này lại gây bất ngờ với khoảnh khắc vén đấu lạp đẹp đến quên sầu.

Triệu Lộ Tư

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Trong Trường Ca Hành, nhân vật Lý Lạc Yên do Triệu Lộ Tư thể hiện cũng có khoảnh khắc đội đấu lạp. Nàng “thánh nữ xuyên không” đã mang tới một sắc thái hoàn thoàn khác biệt so với Địch Lệ Nhiệt Ba, trong trẻo, thanh thuần, khiến người khác chỉ muốn chở che.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch cbiz

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